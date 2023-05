Asamblea ha violado la ley en el juicio político, según César Rohón

Para el ex parlamentario César Rohón, la actuación de la Asamblea Nacional, dentro del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, está cargada de ilegalidad.

Lo más grave, según Rohón, es que llama al mandatario en base a una simple resolución, sin informe sustentado, lo cual viola la ley y la Constitución de la República.

Por si fuera poco, el Parlamento eligió a sus autoridades internas el domingo pasado, y por ley, la siguiente sesión debía destinarse a la conformación de las comisiones permanentes. Sin embargo, se saltan ese paso, que no era posible, y pasan a la interpelación.

Para el ex asambleísta, es evidente que el juicio político es un “toma y daca, una moneda de cambio”, en la cual se negocian las comisiones y demás prebendas, a cambio de votar por la destitución de Lasso.

Rohón considera lamentable que los legisladores, llamados a defender la ley y constitución, la violenten de la forma más descarada.

En su opinión, la oposición está presionando por garantizar los votos que permitan la censura del presidente, como actuaron en julio del año pasado, cuando intentaron cesarlo por “conmoción interna”, durante el paro indígena.

Es por ello que el ex legislador, considera necesario dictar la “muerte cruzada”, pues si bien el juicio político es una herramienta constitucional, se violentaron todos los procesos.

Pésima gestión de la Asamblea

Rohón indicó que la actual Asamblea opera a espaldas del pueblo. Durante su gestión no ha construido nada, no ha realizado reformas políticas de importancia, y no ha servido a los intereses del país.

Pese a la grave situación nacional, dijo, no lucha contra la pobreza ni la delincuencia, y más bien tiene como único objetivo tumbar al gobierno, alimentando la inestabilidad.

Incluso, agregó, se podría dar el caso que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, apenas constate que tiene la mayoría necesaria, suspenda los debates para pasar a la votación, violentando, de nuevo, las leyes.

También lamentó que la Corte Constitucional, teniendo las atribuciones, no hiciera seguimiento a su dictamen de admisibilidad, que fue manipulado por la Asamblea.

Rohón advirtió que si Lasso es destituido, la Corte será cómplice de una violación constitucional.

De ahí que, a su criterio, el jefe de Estado debe emitir el decreto de la “Muerte Cruzada”, antes que le jueguen sucio en el Parlamento.