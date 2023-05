Asambleísta Vanegas, en contra de la «muerte cruzada»

Para el asambleísta Ricardo Vanegas, los 96 votos alcanzados por Virgilio Saquicela, para ser reelecto como presidente del Parlamento, difícilmente se repetirán durante el juicio político del presidente Guillermo Lasso.

Vanegas recordó que cada elección es diferente, y que no es lo mismo la repartición de dignidades, que la censura de un jefe de Estado.

Al legislador le llamó la atención que Yeseña Guamaní, a quien la alianza correísta-social cristiana destituyó como vicepresidenta del Parlamento tiempo atrás, se uniera a esa misma mayoría para recibir un puesto en el CAL.

Eso demuestra, dijo, que muchos legisladores están más preocupados de obtener viajes, oficinas y comisiones, que de la real situación del país.

En el caso del juicio político, para Vanegas está claro que a la oposición no le importa si Lasso es culpable o no, pues practica la teoría de que “el fin justifica los medios”. Y más aún cuando el supuesto peculado, del cual se acusa al presidente, no tiene prueba alguna.

Asimismo, anticipó que, durante la interpelación, difícilmente alguno de los parlamentarios que pida la palabra, intentará aportar jurídica o constitucionalmente al debate. A su criterio, será una pérdida de tiempo.

También hizo notar que el social cristiano Esteban Torres, quien primero dijo que “no se podía hacer cargo de los desastres”, refiriéndose al mal manejo del juicio político, ahora es uno de los interpelantes. Una muestra más de que el correísmo se “tragó” al PSC.

Muerte cruzada no es conveniente

Vanegas no está a favor de una eventual “muerte cruzada”. A su juicio, el presidente tiene el deber de fortalecer la democracia, y esa medida no ayudaría.

El legislador comentó que solo hay dos posibles escenarios: la censura y destitución de Lasso, y su absolución. En caso de salir victorioso el mandatario, la oposición sufriría una grave pérdida, pues ya no tendría más caminos para quitarlo del poder.

De ahí que exhortó al mandatario a enfrentar a los acusadores, y demostrarles, una vez más, que no ha cometido peculado.