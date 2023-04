Bonos para damnificados por deslave en Alausí se entregan desde este lunes 10 de abril a más de 1.500 familias

¿Qué acciones han implementado luego del deslizamiento de tierra en Alausí?

El número de familias damnificadas y afectadas se ha acrecentado de manera notoria en la zona de Alausí. Hasta el momento estamos ya con 963 familias damnificadas, a ellas se suman 554 más, afectadas.

Todas ellas están en el marco de la protección social. Las dos instituciones que inmediatamente abordan son (la Secretaría de Gestión de) Riesgos y el acompañamiento nuestro.

Hemos ubicado 100 técnicos, entre psicólogos, trabajadores sociales, educadores, que realizan actividades de protección, de acompañamiento, de trabajo psicosocial, psicológico con la ciudadanía, también actividades lúdicas, educativas con los niños que están en los albergues.

Lógicamente también estamos siendo por decisión del COE (Comité de Operaciones de Emergencia) los articuladores de las entregas de donaciones que se hacen por parte de la institución pública y también de la empresa privada.

De esta manera, se han abierto cuatro centros de acopio: en Alausí, en Riobamba, en Quito y en Guayaquil.

Nos ha permitido esto canalizar recursos y la entrega a todas las familias que le acabo de mencionar; que se les entreguen de manera permanente kits de alimentos, kits de vestimenta, kits de vivienda, y se lo realizará por lo menos en el próximo bimestre.

¿Cuál es la diferencia entre damnificadas y afectadas?

Damnificadas son aquellas que no pueden retomar una actividad normal, es decir, producto de la época invernal, el sismo o del deslave, en el caso de Alausí, el daño de su vivienda, de sus electrodomésticos son notorios y se les categoriza en ese sentido, de tal forma que reciben inclusive un bono de contingencia (…). Ya este día lunes están entregándose los primeros 137 bonos de contingencia, pero en el transcurso de la semana se van a ir acreditando -de manera permanente- hasta que lleguemos a las 963 (familias), que también es un dato parcial porque de manera constante la Secretaría de Riesgos, el Municipio y el MIES van incorporando más gente que pueda ser identificada en este sentido.

Personas o familias afectadas son aquellas, para ejemplarizarle, que han tenido una tienda alrededor del área donde se generó el deslave, pero que su situación ha disminuido en términos de ingresos, comerciales, aunque no hayan tenido ninguna afectación la vivienda o sus electrodomésticos. A ellos también generamos asistencia con la entrega de kits, de acompañamientos.

¿En el caso de las 963 familias a cuánto asciende el bono?

Los bonos son por el valor del 50 % de la canasta vital familiar y es más o menos un valor promedio, porque en marzo tenía un valor distinto al que es de abril porque está manejado sobre los indicadores que el INEC determina para la medición.

Sin perjuicio de ello, el valor promedio es de $ 273. También habrá que valorar en función de las viviendas afectadas, que son 163, y viviendas destruidas, que son 57; en este caso el Ministerio de Vivienda tiene su propio plan de arreglo estructural, porque tenemos dos proyectos ahí: el primero, que es un bono de reconstrucción, que es de $ 7.500 aproximadamente, y el bono de reparación de ya construcción definitiva de una casa, que es de $ 15.000, pero requerimos los terrenos, etc.

Se adiciona un bono de arrendamiento, que a partir de esta realidad climática, también el tema del sismo que vivieron las provincias de Guayas, Azuay y El Oro, particularmente, el presidente creó el bono de arrendamiento, que tiene un valor de $ 225, pero que se le entrega al arrendatario.

Este bono se entregará por tres meses, pero con la posibilidad de ampliarse hasta seis (meses), mientras se lleva adelante el proceso de la reparación o reconstrucción en el caso de las viviendas.

¿Qué tiempo entregarán los $ 273?

Esta es una entrega por una sola vez a la familia, es un bono de contingencia, es un paliativo que se entrega a las familias damnificadas. Este fue un bono que lo creó el presidente Lasso en enero del año pasado cuando se dio el socavón de Zaruma, en donde determinó la necesidad de que el Estado dé un abordaje inmediato.

Tenemos un presupuesto de $ 537.000 aproximadamente en la proforma presupuestaria, pero esto no exime de que si el número de beneficiarios, que parecería va a superar y de largo al del año pasado, tenga que incrementarse, porque solo entre lo que sucede en Alausí, más lo de la época invernal vamos a superar las 2.000 familias damnificadas.

El año pasado vivimos algo similar, tuvimos un sismo que fue en Esmeraldas, en donde llegamos a tener casi 1.317 damnificados, pero también tuvimos una época invernal muy cruda como el aluvión de La Gasca, lo que sucedió en Guano, en Nabón, en Zaruma, lo mismo nos pasa ahora, estamos con situaciones emergentes por la época invernal en Chone, en Guayas, en Santo Domingo, en Milagro, y lo propio con el sismo que afectó a las provincias que ya le mencioné, y ahora este deslave que ha sido, creo yo, una de las crisis en términos de desastres más grandes después del terremoto de Manabí.

¿Cómo las personas damnificadas pueden acceder al bono de contingencia?

La única forma de poder acceder es que la Secretaría de Riesgos lo registre. Es la que genera el catastro mediante articulación y apoyo nuestro, sí, pero es aquella que in situ está haciendo una valoración de las familias damnificadas, una vez que se ha categorizado entra en la lista, remite al MIES, nosotros mandamos el informe inmediatamente a la subsecretaría pertinente y esta acredita.

Las familias pueden acercarse solo con la cédula a cualquier institución financiera, no funciona como en los otros bonos, que tienen particularidades en donde, por ejemplo, el Bono de Desarrollo Humano se cobra con el último dígito de la cédula, el día 7 si no lo cobró lo cobra el 17 y si no el 27; en cambio, cuando se trata de un bono de contingencia generamos menores complicaciones y con la sola cédula en ventanilla de cualquier institución financiera pueden acceder.

¿Y estos 100 técnicos qué están haciendo específicamente en Alausí?

Son varias (funciones), múltiples, tanto de acompañamiento, de consejería, inclusive de educación y de actividades lúdicas para niños y niñas.

¿Cómo marcha la entrega de donaciones?

Hemos entregado ya a personas en los albergues 1.407 ayudas humanitarias entre kits de alimentos, de vivienda. Los kits de alimentos que estuvimos dando en Alausí se vuelven a repetir quince días después, ya bordeamos este rato 3.219 ayudas humanitarias a las familias damnificadas.