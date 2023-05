Continúan versiones dentro de investigación previa por tráfico de influencias que involucraría a la asambleísta Mireya Pazmiño y a otras tres personas

Al término de su versión, la exfuncionaria de la Comisión de Régimen Económico no profundizó sobre lo que dijo en su comparecencia. Lo que si aseguró es que ella realizó únicamente un trabajo técnico desde junio de 2021 hasta febrero de 2023 que estuvo en el cargo.

“Fiscalía está investigando, yo ya he entregado mi declaración, lo he manifestado también en la Comisión de Fiscalización en abril pasado, así que ya tienen los insumos de lo que a mi me consta como secretaria y de lo que yo daba fe como secretaria de la Comisión de Régimen Económico”, indicó Andrea Poveda Camacho.