Dana White: «Esta vez, simplemente, nunca pudo apretar el gatillo con Sandhagen, sin quitarle nada a Chito, pero Cory Sandhagen vio increíble»

La pelea de Chito Vera frente a Cordy Sandhagen no salió de buena manera para el ecuatoriano, quien no puso excusas y tomó responsabilidad por no poder apretar a su rival para conseguir la victoria. Dana White, presidente de UFC, habló con los medios en conferencia de prensa tras el evento donde el tricolor perdió y criticó el rendimiento de Chito, además de que la pelea se haya definido por decisión dividida.

«Salía del baño y me dije ¡qué carajos!, creo que todos salimos sorprendidos por la decisión dividida. Podría haber sido un 5-0 o un 4-0, ¿pero divida? Wow, eso da bastante miedo«, inició White. El ejecutivo de UFC elogió a Sandhagen por su nivel: «Se vio increíble, y le cerró el camino a Chito. Tuvo juego de pies, movimiento lateral, derribo, lo tenía todo. Peleó de manera perfecta».

Momento en que declaran ganador a Sandhagen.

White estuvo de acuerdo cuando un periodista le habló sobre la falta de acción de Vera en la pelea: «Creo que Chito generalmente empieza lento se vio lento con Cruz hasta que lo noqueó. Esta vez, simplemente, nunca pudo apretar el gatillo con Sandhagen, sin quitarle nada a Chito, pero Cory Sandhagen vio increíble».

«No quiero que suene que Chito es lento, pero se lo vio así en la pelea con Cruz hasta que lo noqueó. Estábamos hablando con los matchmakers (quienes programan las peleas) y les decía que hay que esperar porque Chito Vera puede sacar lo que sea, pero nunca llegó a ese punto. Empezó a darlo vuelta en los últimos 15 segundos, pero debió haber peleado así desde el cuarto asalto«, finalizó White.

Sandhagen golpeando a Chito.

El pago que recibió Chito Vera por la pelea