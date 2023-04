Danilo Carrera dice que su retención fue un ‘atropello’

A través de un comunicado de prensa difundido el miércoles 19 de abril, Carrera relató los detalles de su retención por parte de la Policía cuando pretendía viajar desde Guayaquil a Nueva York, Estados Unidos.

«He sido dirigente deportivo y un empresario honesto por más de seis décadas (…) No soy procesado en ningún juicio y mucho menos existen en mi contra medidas como prohibición de salida del país, que solo pueden ser dispuestas por

jueces», expresa el inicio del documento.

Según afirma el banquero, en su calidad de presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis fue invitado a un congreso a realizarse en Florianópolis, Brasil, el 21 de abril. Versión que contradice al destino que tenía Carrera.

Tras ser abordado por los miembros de la Policía, Danilo Carrera señala que fue trasladado hasta Fiscalía para rendir una versión en una indagación previa que tiene abierta, sin embargo, el dirigente asegura que ya había sido convocado en dos ocasiones anteriores.

«A las 22:30 se instaló una audiencia. Mi abogado manifestó que no debía rendir ninguna nueva versión, toda vez que no había sido convocada con la antelación prevista en la Ley y no se había indicado sobre qué hecho se requería la ampliación de mi versión», añadió.

Carrera expresa que fue despojado de su pasaporte, «una acción completamente ilegal» dice, ya que ningún juez lo ordenó.

«Este abuso no puede pasar desapercibido ni quedar impune (…) No hay ninguna medida judicial en mi contra. Y pese a ello la Fiscalía se permitió disponer mi “inmovilización” por 8 horas con el pretexto de que necesitaba realizar “varias diligencias investigativas”, enfatizó Danilo Carrera.

El cuñado del primer mandatario quedó en libertad tras rendir declaraciones en la Fiscalía, como pedía la orden de retención emitida en su contra.