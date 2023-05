Diabetes e hipertensión suben casos de insuficiencia renal; deterioro inmunológico, lo que incide en más tumores

Urge registro de dolencias catastróficas

La falta de un registro de pacientes con enfermedades catastróficas incide en la frecuente desatención que sufre este grupo vulnerable en Ecuador.

“Es una debilidad como país. Hemos pedido que se levante este registro, pero recién se va a levantar el registro de enfermedades raras, que es una lucha de la Alianza Nacional por la Salud”, dice Gustavo Dávila, presidente de esta organización de la sociedad civil.

En octubre del año pasado, el ministro de Salud, José Ruales, anunció el inicio del registro de pacientes que viven con enfermedades raras. El propósito de elaborar esta base de datos es “generar información sobre la incidencia, prevalencia, mortalidad y distribución geográfica de las personas con estas patologías”.

QUITO. Personas agremiadas a la Alianza Nacional por la Salud pidieron al presidente Guillermo Lasso que se entregue los medicamentos para los pacientes con enfermedades catastróficas, en enero pasado, en frente al edificio Zarzuela del IESS. Foto: Carlos Granja Medranda

Sin embargo, nada se ha informado sobre el registro de males catastróficos, en su mayoría tumores malignos. “No hay porque comprende varias enfermedades. Solca tiene cifras, pero de sus hospitales; no hay una cifra que tenga el Ministerio de Salud. Por eso, todos se manejan con las cifras de Globocan, internacionales, pero que hablan más del cáncer que del resto de enfermedades catastróficas”, comentó Dávila. Por esta deficiencia, agregó, no se abastecen de medicamentos los hospitales.

“No tienen las estadísticas. Cuando no podemos visibilizar la magnitud, el volumen, la cantidad de pacientes, hay un problema grave, porque solo se ve a los que alzan la voz; pero ¿qué pasa con los que están en los hospitales, en sus casas, en la Amazonía y que no son escuchados? Es un problema grave no tener esas cifras”, advirtió el representante de la Alianza Nacional por la Salud (ANS), quien recomendó separar las enfermedades catastróficas de las que son raras, que son de baja prevalencia.