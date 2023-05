Diez políticos se apuntan para las elecciones presidenciales

Pero Andrés Arauz tendría competencia, porque su excompañero de fórmula Carlos Rabascall también piensa en el sillón de Carondelet.

Y Rabascall no lo haría precisamente junto a Arauz, sino que sugiere en un mensaje de Twitter que buscaría una alianza con el presidente de la Conaie, Nicolás Iza.

Sobre Iza, dice que no lo conoce personalmente, pero que sabe que “que representa un importante sector del país y sus luchas”.

Además, agrega que en las próximas horas, el país conocerá las candidaturas oficiales.

👓no es verdad lo que publica esta cuenta, no conozco personalmente a Leónidas Iza, no he hablado con él, reconozco y respeto su liderazgo.

En los próximos días se conocerán las candidaturas, cualquier cosa

Por ahora son meras especulaciones, apenas tenga noticias se las… https://t.co/kvHaR8dSfP

— Carlos Rabascall (@rabascallcarlos) May 19, 2023