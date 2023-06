EEUU demandó al gigante de las criptomonedas Binance por violar normas del mercado: cae Bitcoin

Infobae.- El regulador de mercados del país norteamericano acusa a la empresa de gestionar de forma irregular fondos de sus usuarios y de mentir a inversores y autoridades.

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) demandó este lunes a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, por violar con sus operaciones toda una serie de normas en el país.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington, acusa a la empresa de gestionar de forma irregular fondos de sus usuarios y de mentir a inversores y reguladores, entre otras supuestas violaciones.

La SEC presentó en total 13 cargos contra Binance y contra su fundador, Changpeng Zhao -más conocido como CZ en el mundillo cripto-, a quienes acusa de ignorar de forma descarada las leyes bursátiles estadounidenses y de ganar miles de millones de dólares a cambio de poner en “riesgo significativo” los activos de sus clientes.

La principal criptomoneda por valorización de mercado, Bitcoin, reaccionó a la noticia acentuando las bajas en una rueda en la que ya cotizaba en rojo. Al momento de la publicación de esta noticia, el token perdía 2,98% en la última hora y 5,01% en las últimas 24 horas para cotizar a USD 25,818.34, según datos de Coinmarketcap.

El mayor exchange del mundo operaba una “red de engaños” que incluía inflar artificialmente sus volúmenes de negociación y desviar los activos de los clientes, según la denuncia que presentó la SEC.

La aaccionlegal también alega que Binance y Zhao controlan en secreto los activos de sus clientes, lo que les permite mezclar y desviar los fondos, y que Binance creó entidades estadounidenses separadas “como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos”.

La SEC también alegó que desde al menos septiembre de 2019 hasta junio de 2022, Sigma Chain, una empresa comercial propiedad de CZ y controlada por él, participó en operaciones de lavado que inflaron artificialmente el volumen de negociación de valores de criptoactivos en la plataforma Binance.

“A través de trece cargos, alegamos que Zhao y las entidades de Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.

“Como se alega, Zhao y Binance engañaron a los inversores sobre sus controles de riesgo y corrompieron los volúmenes de negociación mientras ocultaban activamente quién operaba la plataforma, la negociación manipuladora de su creador de mercado afiliado, e incluso dónde y con quién se custodiaban los fondos de los inversores y los criptoactivos. Intentaron eludir la legislación estadounidense sobre valores anunciando falsos controles que ignoraban entre bastidores para poder mantener en sus plataformas a clientes estadounidenses de gran valor. El público debe tener cuidado de invertir cualquiera de sus activos duramente ganados con o en estas plataformas ilegales”, agrega el comunicado oficial.

“Alegamos que Zhao y las entidades de Binance no solo conocían las reglas de la carretera, sino que también eligieron conscientemente evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un esfuerzo por maximizar sus propias ganancias”, dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC.

“Al participar en múltiples ofertas no registradas y al no registrarse, combinando al mismo tiempo las funciones de bolsas, corredores, agentes y agencias de compensación, las plataformas Binance bajo el control de Zhao impusieron a los inversores riesgos y conflictos de intereses desproporcionados. Estos riesgos y conflictos se ven agravados por la falta de transparencia de las plataformas Binance, su dependencia de las transacciones entre partes vinculadas y las mentiras sobre los controles para impedir las operaciones manipulativas. A pesar de sus esfuerzos durante años por no rendir cuentas, la denuncia de hoy inicia el proceso para hacerlo”, añadió el funcionario.

En un tweet, Zhao dijo que Binance emitiría una respuesta una vez que haya revisado la queja de la SEC, y dijo que el equipo del intercambio está “a la espera, asegurando que los sistemas son estables, incluyendo retiros, y depósitos.”

La criptomoneda BNB de Binance, la cuarta mayor del mundo por tamaño de mercado, cayó más de un 5% tras conocerse la noticia.