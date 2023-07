Embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick: “Ecuador no es un narco estado porque los narcos no lo dirigen”

Vistazo .-Los cuatro años que ha estado de misión en el país le han brindado grandes experiencias y le han demostrado de qué están hechos los ecuatorianos.

Michael Fitzpatrick, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, es un consumado andinista. Ha coronado más de 30 montañas, la última fue el Chimborazo. Al Cotopaxi ha subido dos veces, acompañado de “amputados de Estados Unidos. Es una experiencia que lo hace a uno más humilde. Ellos mostraron lo que es posible cuando hay ganas y cuando hay talento humano y herramientas para ayudar a personas con prótesis y gente que ha sufrido accidentes, cáncer, choques de vehículos. Estas personas luchan para salir de la cama, colocarse sus piernas y caminar y pasan una semana trabajando en la preparación para subir a la cima. Ver las sonrisas enormes en sus caras, me hizo sentir pequeño, pero me ayudó a elevar mi propia visión sobre lo que es posible, sobre lo que se cree que no se puede, pero si se puede, hay personas que luchan con las cosas más básicas de vivir y me quito el sombrero ante ellos, con mucho respeto”.

Los cuatro años que ha estado de misión en el país le han brindado grandes experiencias y le han demostrado de qué están hechos los ecuatorianos: “Ecuador es un pueblo que ha sufrido catástrofes, terremotos, pandemias, incendios, en sus 200 años y aquí estamos. Tengo mucha fe y optimismo para el futuro de Ecuador, yo lo he vivido. Los ecuatorianos me han demostrado de lo que son capaces, he visto dos paros, una pandemia y tienen resiliencia. Problemas hay, a veces enormes, pero la gente sabe cómo responder, un ejemplo, lo que hicieron los primeros 100 días del gobierno del presidente Lasso, las vacunas. Nueve millones de personas fueron vacunadas en 93 días. Todos dijeron imposible, pero todos estuvieron en la lucha, los militares, la policía, los medios, los médicos, el estado, los boy scouts, las farmacias, la Cruz Roja. Todos demostraron lo que se consigue cuando se presenta un frente común contra un enemigo común. Ahora el reto no es la pandemia sino la violencia y la inseguridad que están con nosotros. Tengo fe que con o sin políticos liderando, la sociedad si puede unirse para enfrentar estos males”.

Sostiene que Ecuador no es un narco estado. “Un narco estado está dirigido por narcos y sus intereses. Lo que vemos acá, es lo que se ve en muchos países en el mundo: fuerzas irregulares que no respetan ni temen a las fuerzas del orden ni a instituciones públicas, que quisieran dirigir las cosas para su ilegal negocio. La cocaína tiene gran demanda en el mundo, la gran mayoría va en Europa, más que Estados Unidos, ahora tenemos otro tipo de problemas de droga (fentanilo), pero nos interesa su impacto en Ecuador, la influencia de las bandas criminales y los narcos, la violencia que genera esta ley de plomo o plata. Es una pelea de todos los hombres de bien contra unos cuantos hombres malos”.