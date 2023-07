Eminem se subió al escenario de Ed Sheeran para interpretar sus famosos temas ‘Lose Yourself’ y ‘Stan’ en Detroit

En el 2018 lanzaron el tema River que formó parte del noveno álbum del rapero y productor titulado Revival, y un año después sacaron el sencillo Remember The Name incluido en el álbum del británico. Sheeran también fue una de las celebridades que se presentaron en la inducción del rapero al Salón de la Fama del Rock And Roll el 5 de noviembre del 2022.

El cantante de temas como Photograph y Shape of You reveló en el 2022 en The Howard Stern Show que el rapero lo ayudó de manera indirecta cuando su tío le regaló una copia de su álbum The Marshall Mathers LP cuando era un niño, al curarlo de su problema de tartamudeo tras rapear las canciones y memorizarlas.

Sheeran continuará su gira musical que empezó el 23 de abril de 2022 en Dublín, Irlanda, y está programada para concluir el 23 de septiembre de 2023 en Inglewood, California.