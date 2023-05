En la Asamblea están a la caza de los votos para designar autoridades y votar por el juicio a Lasso

La Hora .- Lo que suceda el domingo será un termómetro para decidir el futuro del juicio al Presidente de la República.

Censurar y destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso, y paralelamente designar a las autoridades de la Asamblea Nacional contrapone posturas antagónicas entre los sectores políticos del Parlamento que están en una búsqueda abierta de votos.

Para este domingo, 14 de mayo de 2023, está prevista una sesión del Pleno para resolver la renovación de las autoridades que estarán durante el periodo 2023-2025.

Las negociaciones y los pactos por captar la Presidencia, las dos vicepresidencias, las siete vocalías en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y las presidencias de las quince comisiones especializadas, están en su apogeo.

Los partidos y movimientos, más el grupo de independientes han abierto espacios de negociación para sumar los 70 votos que se requieren para alcanzar la Presidencia de la Asamblea. Lo que suceda el domingo será un termómetro para decidir el futuro del juicio al presidente Guillermo Lasso, que para el eventual caso de una destitución se requieren 92 votos.

Por ello, desde el Gobierno se ha iniciado una ofensiva y sus representantes están en permanentes diálogos con cuatros sectores (disidentes del PSC, Izquierda Democrática, Pachakutik y un sector de independientes) para armar una nueva mayoría que permita presentar candidaturas a autoridades de la Asamblea y retomar el control del legislativo.

Es una agenda que busca unificar a más de 70 asambleístas y desmontar el andamiaje creado por el correísmo, a través de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) con su aliado el Partido Social Cristiano (PSC). En los últimos dos años, ambos partidos tomaron el control de esta función del Estado.

Con la actual composición de las bancadas también se empiezan a marcar las definiciones.

El PSC, por ejemplo, dejó de ser bancada tras la renuncia, en menos de dos semanas, de cuatro de sus asambleístas (Javier Ortiz, Elina Narváez, Karen Noblecilla y Geraldine Weber). Otros legisladores también estarían dispuestos -para la elección de autoridades y conformación de comisiones- a separarse de sus bancadas originales, comentó Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista del Acuerdo Nacional (BAN-CREO), sin dar mayores detalles.

En las últimas horas trascendió que el sector oficialista analiza, por lo pronto, dos opciones: apoyar la candidatura de Sofia Sánchez o Ricardo Vanegas (Pachakutik) para la presidencia de la Asamblea.

En este acuerdo, que rompería la hegemonía del correísmo, estaría involucrada Geraldine Weber disiente del PSC. Ella sería la candidata a ocupar una de las vicepresidencias de la Asamblea, junto a un postulante de la Izquierda Democrática (ID).

Para este objetivo habría 72 votos, sumado el apoyo de Pachakutik, más los disidentes del PSC, quienes pasarían a ocupar presidencias de comisiones. En los pasillos de la Asamblea incluso corre el rumor de que un sector de UNES se sumaría a la nueva mayoría. Sin embargo, esto aún no es oficial.

Fuentes de la Asamblea recordaron que de los 47 legisladores correístas que votaron este martes por continuar con el juicio a Lasso, seis se principalizaron luego de que los titulares renunciaron para participar en las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023. Ellos son: Mónica Salazar (reemplazó a Humberto Alvarado), Mabel Méndez (a Juan Cristóbal Lloret), Walter Gómez ( a Alexandra Arce), Sara Cabrera (a Carlos Zambrano) y Jahiren Noriega (a Pabel Muñoz).

Gisella Garzón reemplazó a Fausto Jarrín, quien renunció en junio de 2022 antes de las elecciones.

Esta estrategia desarmaría la maniobra de Virgilio Saquicela, quien busca seguir en la Presidencia de la Asamblea. El bloque de UNES, a través de Marcela Holguín, actual primera vicepresidenta, le ofreció su respaldo minutos antes de la instalación de la sesión de este martes, donde se decidió la continuidad de la interpelación al jefe de Estado. (SC)

‘No llegarían ni a 80’

De consolidarse la estrategia del oficialismo, no habría los 92 votos para destituir al presidente Guillermo Lasso. Ricardo Vanegas (Pachakutik) se adelantó a calcular que el día de la votación del juicio al jefe de Estado quizá no llegarán ni a 80 votos. “Aquí no es cuestión de amenazar a los asambleístas”, sentenció.

“¿Por qué no preguntan a los que están a favor que Virgilio Saquicela se mantenga en la Presidencia? La cuestión es repartirse el Palacio Legislativo y sus comisiones a cambio de votar por la destitución del Presidente de la República”, alertó Vanegas.