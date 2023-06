“Estos son los papeles”: la CNN difunde una grabación de Trump clave para el caso de Mar-a-Lago

La reunión grabada se celebró en julio de 2021 en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, con dos personas que trabajaban en la autobiografía del exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, así como ayudantes del expresidente, incluida la especialista en comunicaciones Margo Martin. La reunión de la grabación se produjo poco después de que The New Yorker publicara un reportaje en el que se aseguraba que, en los últimos días de la presidencia de Trump, Mark Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, dio instrucciones a los mandos militares para que se aseguraran de que Trump no emitía órdenes ilegales.