Ex vicepresidente Otto Sonnenholzner trabaja en nueva coalición política de centro

El ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, advirtió que destituir al actual presidente Guillermo Lasso, no resolverá los graves problemas del país, como afirma la oposición.

En diálogo con “Punto de Orden”, Sonnenholzner recordó que la Constitución establece 4 mecanismos legales, para conseguir la salida de un mandatario. Sin embargo, al margen de las causales exhibidas, advirtió que la situación del Ecuador “no se resolverá destituyendo presidentes”.

El ex vicepresidente advirtió que los bloques de oposición de la Asamblea, quieren sacar a Lasso a toda costa, “pero no han definido qué le conviene más a cada fuerza política. No veo a ninguno pensando realmente en el país. No los veo proponiendo nada para superar esta crisis”.

Sonnenholzner reconoció que el jefe de Estado tiene actualmente un bajo nivel de aceptación popular. Sin embargo, eso nunca fue causal para destituirlo. Y menos aún argumentar su derrota en la Consulta Popular de febrero, pues años atrás, los presidentes Febres Cordero y Durán Ballén perdieron consultas, y no por ello intentaron cortar su mandato.

Lo que sí precisó que es al gobierno le falta empatía con los problemas de la gente, pues está más preocupado de responder los insultos de la oposición, que de implementar, por ejemplo, estrategias efectivas contra la inseguridad.

Coalición política

Por otra parte, el ex segundo mandatario confirmó que trabaja en la creación de una nueva coalición política, que podría participar en futuras elecciones. Sin embargo, anotó que no necesariamente sería candidato, aunque sí trabajaría en el impulso de esas fuerzas.

Más bien dijo que su intención es elaborar planes que se puedan ejecutar en beneficio del país, y que solo el tiempo señalará quiénes deben encabezar las postulaciones.

Esta alianza, considerada de centro, está en marcha, y más adelante dará detalles de su conformación.

Inseguridad debe ser combatida

Sonnenholzner consideró que la inseguridad es el principal problema que deben afrontar, y que para ello es indispensable ofrecer un real apoyo político a la fuerza pública. Una forma sería establecer que habrá indulto presidencial, al agente que, en legítima necesidad, utilice la fuerza para detener a un delincuente.

En este ámbito, lamentó que la Asamblea Nacional, que aprobó una amnistía para los responsables del caos y la destrucción de Quito, durante el paro del 2019, se olvidara de los 200 policías encausados por repeler las protestas.

En su opinión, urge una intervención integral de las prisiones, ya que actualmente rebasaron la capacidad de control del Estado, con bandas criminales armadas dirigiendo la violencia, incluso tras las rejas.