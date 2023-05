Exportadores desmienten falsificación de planes de embarques de banano y advierten que ya no firmarán más contratos

“La Ley de Banano está vigente, pero ¿se ha escuchado hablar de alguna sanción a productores por no haber firmado contratos? Todo es en contra del sector exportador, ellos no quisieron firmar contratos incumpliendo la ley y no veo ningún expediente en contra de alguno de ellos”, reprende Salazar, quien también advierte que el sector exportador no va a firmar contratos ahora porque ya se firmaron en el exterior.

“Tuvimos que ajustar la venta en el exterior en spot dada la posición de los productores”, argumenta Salazar y revela que para vender bajo esa modalidad, que no está estipulada en la Ley del Banano, productores y exportadores pactan el precio al que va a salir la fruta.

Recordó que ante la negativa de los productores para firmar contratos, el MAG prorrogó los que vencieron en diciembre del 2022 para que estén vigentes hasta abril de este año y que así la fruta salga con esa garantía. Sin embargo, estos contratos extendidos, más los pocos que se firmaron este año, solo abarcan el 65 % de la oferta exportable, en teoría, según el dirigente.

El 35 % restante, que es lo que corresponde a los mercados que compran en spot, se quedaría en el país y pondría en riesgo el abastecimiento de estos destinos, debido al reforzamiento de los controles para que la fruta se exporte solo con contratos que el MAG anunció en estos días.

Nikcola Mora, subsecretario de Fortalecimiento de Musáceas, asegura que a partir de la semana 23 (desde el 5 de junio próximo) ninguna caja de banano que esté fuera de contrato podrá ser exportada. “Hasta ahora se han dado maneras, pero hoy ya no va a ver ninguna manera de que una caja que no esté dentro de contrato, como lo estipula la ley, pueda ser exportada”, afirma el funcionario.

Según el MAG, quienes no paguen el PMS pueden ir tres años a prisión.