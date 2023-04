Exvicepresidente Dahik advierte que violencia es promovida por grupos políticos

El ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik, sospecha que la escalada de violencia que sufre el país, responde al plan de ciertos grupos políticos, ligados a la guerrilla de las FARC, y que legitimaron a bandas y pandillas.

En diálogo con “Punto de Orden”, Dahik analizó la “coincidencia” que existe, entre la ola de inseguridad y los intentos de desestabilización política.

En ese marco, consideró apropiada la decisión del gobierno nacional, de declarar como “terroristas” a ciertos grupos criminales, pues de ese modo permite a las Fuerzas Armadas actuar en su contra.

Hay que recordar, dijo Dahik, que una banda terrorista no es igual que una banda delictiva común, ya que atenta contra la soberanía del Estado.

Juicio político no se justifica

En cuanto al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, Dahik precisó que no tiene base alguna. Como prueba recordó que, cuando era vicepresidente, también sufrió una interpelación, acusado de uso personal de gastos reservados. Pero durante el proceso, se presentaron cheques de una cuenta, que no pertenecía a la de gastos reservados.

Según Dahik, no hay la menor duda de que no existen argumentos jurídicos, sino políticos, detrás del juicio contra Lasso. Y más aún cuando la Constitución establece con total claridad, las causales para ello, lo cual no aplica en este caso.

Ni siquiera, anotó, hay un dictamen acusatorio de la Contraloría.

En su opinión, la posible “muerte cruzada” tiene atemorizados a muchos asambleístas, porque saben que nunca más serán electos.

Lo que sí demuestra este proceso político, es el “canibalismo político” que reina en el Ecuador, sin un proyecto nacional, que lleve a los líderes a dialogar por el bien de la patria.

Graves daños económicos

El ex vicepresidente advirtió el grave daño económico que sufre el país, a consecuencia de la inseguridad y de la incertidumbre política.

En estas condiciones, sostuvo, nadie invierte, y como resultado, todos los proyectos permanecen en espera.

A esto se agrega la enorme carga que sufre el Estado, debido a unos subsidios exagerados, que llegan cada año a 8.000 millones de dólares.

Solo el subsidio de las pensiones jubilares llega a 2.200 millones, debido a una desastrosa planificación, que da 14 mensualidades anuales, por solo 12 aportaciones.

Dahik hizo notar que no hay inversión, y que el movimiento económico actual obedece solo al consumo, lo cual no es sano.