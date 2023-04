Fletes marítimos y trabas cambiarias: la Aduana investiga operaciones de giro de divisas al exterior por parte de una naviera

Un documento elaborado por la Aduana-AFIP que fue remitido de manera oficial al Ministerio de Economía, al de Transporte, a la AGP (Puertos) y al Banco Central que elaboró un análisis de la evolución de los precios internacionales mostró sospechas respecto de la empresa Mediterranean Shipping Company: el volumen de contenedores operados por Mediterranean se mantuvo homogéneo durante tres años pero, sin embargo, el monto de dólares girados al exterior en concepto de “Servicios de Fletes y Otros” se incrementó y alcanzó los USD 684 millones el año pasado, un 87% de aumento de divisas giradas respecto del año anterior.

Mediterranean Shipping Company SA (MSC) tiene su sede en Ginebra pero es de capitales italianos, la familia Aponte y forma parte del mismo grupo de la firma de cruceros MSC. “Como es de capitales privados y tiene poca profundidad de cotización, la hipótesis es que tiene menos controles que permitirá a la sociedad planificar de manera nociva giros al exterior aprovechando la brecha cambiaria”, señaló una fuente del Banco Central.

Por este motivo, desde el Ministerio de Transporte evalúan solicitar intervención previa a la autorización de la liberación de fondos para giros al exterior incluyendo a los Servicios de Fletes dentro de la SIRASE, el “Sistema de Importaciones de Servicios de la República Argentina y evaluar la autorizaciónde la línea marítima de Mediterranean para operar en los puertos argentinos.

El documento oficial de la Aduana, que se basa en información de los análisis efectuados por el Fondo Monetario Internacional en relación al costo de los fletes, desarrolló el contexto del negocio del flete a nivel internacional, regional y local y señaló que el encarecimiento del flete internacional en los últimos tres años se debe a “las fluctuaciones en el precio internacional del petróleo, la falta de fabricación de nuevos contenedores en relación con el incremento del intercambio internacional de mercadería que se transporta en los mismos y principalmente las medidas tomadas en relación a la pandemia COVID-19 por todos los países”.

Del informe surge un incremento exponencial que sufrió el flete internacional durante el transcurso de 2020 y que se sostuvo hasta fines de 2022; desde ese momento se produce una baja en la curva. “Sin embargo, en nuestro país la curva a fines de 2022 no ha descendido y continúa con un crecimiento que por los menor a nivel compa-rativo no encontraría una explicación internacional”, dicen desde Aduana.

Finalmente, el informe de la Aduana muestra -en particular- las inconsistencias en referencia a la variación interanual en el giro de divisas vinculada a la marítima Mediterranean Shipping Company SA. Del análisis se desprende que el volumen de contenedores operados por Mediterranean se mantuvo homogéneo en los tres años pero que, sin embargo, el monto de dólares girados al exterior en concepto de Servicios de Fletes y Otros se incrementó un 87% en las divisas giradas.

Según los datos, en 2020, la empresa giró USD 129.967.248 y operó 105.017 contenedores; en 2021, giró USD 365.900.726 y operó 103.466; y en 2022 giró USD 683.744.666 y operó 103.893 contenedores.

Como conclusión, el informe muestra un “incremento exponencial” en el giro de divisas de Mediterranean Shipping Company, en particular en el año 2022, que no guardaría relación con el volumen operado. Por eso, la Aduana pide poner “en consideración la posibilidad que se proceda a evaluar dicha relación de manera interdisciplinaria con los organismos del estado que pudieran corresponder; en particular, a los efectos de consolidar y validar la información relevada”.

Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) es la primera empresa naviera del mundo en términos de capacidad de carga de los buquesportacontenedores y opera unos 730 buques. La historia del Grupo MSC comenzó en Bruselas en 1970, cuando el capitán Gianluigi Aponte fundó la empresa con solo un pequeño buque de carga: el MV Patricia. Desde entonces, el negocio creció y se diversificó hasta desarrollar una línea de cruceros y servicios de transbordadores de pasajeros, así como una infraestructura en terminales portuarias y terrestres. Con sede en Ginebra y operaciones en la mayoría de los puertos del mundo, el grupo sigue siendo de propiedad privada.

Esta semana, El Banco Central (BCRA) aprobó nuevas medidas para el pago de la importación de servicios profesionales y de fletes entre empresas vinculadas y dispuso la autorización previa para el pago de intereses en deuda intraempresas, que en conjunto representan una postergación de pagos en divisas por USD 2.000 millones hasta fin de año.