Guillermo Lasso afirma que no hay los votos suficientes para destituirlo en el juicio político en la Asamblea Nacional

Lasso reiteró que el juicio político se deriva de dos contratos firmados tres años y siete meses antes de que sea electo como presidente y recalcó que durante su Gobierno lo que se hizo fue acoger las observaciones de la Contraloría General del Estado sobre los procesos contractuales y que han permitido que la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) crezca y gane $180′000.000.

La acusación contra Lasso se centra en que el mandatario habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec con Amazonas Tankers, para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación, y en la que incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente.

Lasso no descarta invocar la muerte cruzada

Consultado sobre la ‘muerte cruzada’ -la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones generales anticipadas invocando el artículo 148 de la Constitución- Lasso manifestó que es una facultad que tiene como presidente y que sigue estando vigente y no descartó estarla considerando al igual que todos los artículos de la Constitución.

“Este es el cuarto intento de destitución en 22 meses de Gobierno, no han podido en los tres anteriores y yo no he querido decretar la muerte cruzada porque la estabilidad es lo que nos permite bajar la inflación, crecimiento económico, generación de empleo”, apuntó.

Ante el juicio, subrayó que ha decidido ir a defenderse en la Asamblea Nacional y aseguró que el 75% de los ecuatorianos no quieren una crisis como la que ha planteado la oposición.

“Tengo que defenderme, defender mi honor. No he cometido peculado, se lo tengo que decir a todos los asambleístas en la Asamblea y luego de eso tomaré la decisión que considere más adecuada para el Ecuador porque tenemos que procurar la estabilidad”, indicó y agregó que “los ecuatorianos saben que con un cambio de presidente, no se van a resolver los problemas”, más allá de que en su Gobierno hayan “avanzado mucho”.

Lasso explicó que lo que sucede en Ecuador es un debate entre dos modelos.