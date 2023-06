Indicios penales por mal manejo de servicios funerarios del IESS

La Contraloría General del Estado (CGE) aprobó cuatro informes con indicios de responsabilidad penal a la gestión de la Empresa de Servicios Exequiales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Lo anterior fue resultado del examen especial a las operaciones administrativas y financieras de esa empresa entre 2018 y 2021.

Los informes de irregularidades, que Contraloría remitió a la Fiscalía, están relacionadas con inconsistencias en los pagos por el servicio de transporte terrestre.

Además, la Contraloría halló préstamos ilegales otorgados a la empresa por un ex gerente general, transferencias sin justificación a tres exgerentes de la compañía y valores recaudados por venta de espacios para sepultura que no se depositaron en las cuentas de la entidad.

Dinero fue a cuenta de exgerente y un familiar

En enero de 2020, la Empresa de Servicios Exequiales del IESS contrató el servicio de transporte terrestre para el desarrollo de las operaciones que tienen relación con su giro de negocio.

La auditoría determinó que los pagos, por USD 15.840, se transfirieron a una cuenta del entonces gerente general de la empresa y no al proveedor.

El servicio también se canceló a través de dos cheques que emitió la entidad, por USD 7.920 y que fueron endosados a una persona que guarda parentesco, en segundo grado de afinidad, con el ex gerente financiero que trabajó en la empresa estatal entre agosto de 2020 y septiembre de 2021.

Otros dos cheques, que suman USD 4.000, se endosaron al funcionario que ocupó el cargo de gerente operativo y comercial.

En el contrato se estipuló la opción de comprar el vehículo que brindaba el servicio, lo que se concretó en agosto de 2021 por USD 18.000.

El pago del vehículo se efectuó mediante cuatro cheques girados a nombre de una persona que figuró como intermediaria en la venta del bien. De esos cheques, dos por USD 4.000 fueron endosados al gerente financiero de ese momento.

Gerente cobró más de lo que prestó

El gerente general, según la Contraloría, otorgó préstamos por USD 67.580, a la Empresa de Servicios Exequiales en septiembre de 2020, mientras trabajaba para la entidad.

Lo anterior quedó registrado en el Libro Mayor a través de la cuenta Cuentas por pagar representante legal. Los préstamos se dieron entre septiembre de 2020 y julio de 2021 como parte de la operación crediticia.

Sin embargo, la Superintendencia de Bancos reportó a auditoría que el exgerente general transfirió solo USD 37.830 a la empresa. Pero desde la cuenta de la compañía a la del exfuncionario se depositaron USD 59.280 y una transferencia de USD 1.200 al ex gerente financiero.

Estos valores no tienen sustento y difieren de los registrados en la tabla de amortización. El ex gerente general no estaba facultado legalmente para otorgar préstamos y, además, el porcentaje de taza de interés anual (19,30%) que pagó la Empresa de Servicios Exequiales fue superior a los máximos establecidos por el Banco Central en esa época.

Auditoría fijó un perjuicio a la entidad de USD 22.650 en esta operación.

Pagos sospechoso

Y, hubo 146 transferencias a las cuentas de los ex gerentes general, operativo y financiero.

El informe de auditoría señala que las transacciones no cuentan con documentación de respaldo, justificativos, ni registros contables que expliquen la naturaleza de los desembolsos, ocasionando un perjuicio a la entidad de USD 122.312.

Otro informe con indicios de responsabilidad penal se refiere a recaudaciones por USD 6.042 que una ex asistente administrativa no depositó ni entregó al área contable de la empresa, valores que correspondían a pagos en efectivo por la comercialización de espacios para sepultura.