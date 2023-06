Juan José Morillo, Maribel Barreno y un juez de Pichincha tienen prohibido salir del país y son sospechosos de tráfico de influencias

La Hora .- En la audiencia de formulación de cargos en contra de los vocales de la Judicatura, Juan José Morillo, Maribel Barreno, y el juez de Pichincha, Vladimir Jhayya, la Fiscalía presentó 43 elementos de convicción. El proceso investigativo inició el 15 de junio de 2022.

El pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscal, Diana Salazar, en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, sospechosos del supuesto delito de tráfico de influencias, fue negado por Javier de la Cadena, juez de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), este 7 de junio de 2023.

En su lugar, el juez dispuso medidas cautelares: prohibición de salida del país, presentación periódica ante un juez competente cada ocho días en la secretaría de la Sala Penal de la CNJ, y prohibición de enajenar bienes hasta por un monto de $5.100.

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada horas antes, la Fiscal argumentó ante el juez que un grillete electrónico, la prohibición de salida del país, o una presentación periódica no les va a quitar la facultad de entorpecer la administración de Justicia. Sin embargo, en su resolución, el magistrado aclaró que la medida cautelar de privación de la libertad «es extrema», «exagerada» y se constituye en una medida excepcional.

También consideró que la imposición de la prisión preventiva debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Asimismo se refirió a la crisis carcelaria que atraviesa el país.

Sostuvo además que, dentro de esta etapa del proceso, la Fiscalía no ha demostrado por qué las medidas cautelares son insuficientes para asegurar la presencia de los encausados en el juicio.

El juez tampoco acogió la solicitud de la Fiscal para que se disponga que el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya, en su calidad de presunto cómplice en la supuesta infracción de tráfico de influencias, porte grillete electrónico.

Para él, el magistrado de la CNJ ordenó las mismas medidas cautelares asignadas para los vocales del CJ.

Teoría de la Fiscalía

Según la teoría de la Fiscal, hubo un presunto abuso del cargo en el que los procesados habrían ejercido influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa constitucional, que derivó en la destitución de Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea Nacional.

Ocurrió tras la filtración de un audio en el que, según la Fiscal, se escucha a los vocales pedir apoyo al juez encargado de resolver un recurso judicial que presentó Guadalupe Llori para impedir su destitución de la presidencia de la Asamblea.

La acusación fiscal se sustentó en 43 elementos de convicción hallados en los diez meses de investigación. Además, contó con el testimonio anticipado de la funcionaria judicial Inés Maritza Romero.

Testimonio anticipado

En el testimonio anticipado de Inés Maritza Romero, que durante la audiencia de formulación de cargos en la CNJ fue referido por Julio César Vasco, abogado defensor de Juan José Morillo, se relata que el 3 de junio de 2022, se reveló que la funcionaria judicial se reunió con Iván Saquicela, presidente de la CNJ.

En la parte pertinente del testimonio, Romero señaló que entregó a Iván Saquicela una copia del audio. “El (Iván Saquicela) escuchó el audio en mi delante, y me dijo; doctora deje en mis manos, yo voy a tomar las acciones legales pertinentes, yo me encargaré personalmente de esto”.

En la misma conversación, Iván Saquicela le pidió que le entregue una copia a (su primo) Virgilio Saquicela, y “que por favor no hable con nadie porque su integridad está en riesgo”.

Después del encuentro con Iván Saquicela, la funcionaria judicial se reunió con Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea. En una parte del testimonio anticipado Romero dijo que, cumpliendo con la disposición de Iván Saquicela, el 14 de junio, Virgilio Saquicela fue a su domicilio donde le entregó una copia del audio.

“Virgilio Saquicela me dijo: doctora, Iván me indica lo que ha sucedido, usted no se preocupe, el doctor (Iván Saquicela) se fue aproximadamente a las 10 de la noche”. Al siguiente día, el 15 de junio, se publicaron los audios en un medio digital.

En su versión anticipada, dijo que en ningún momento había dado autorización, ni verbal, ni por escrito para que (el audio) se divulgue y mucho menos había entregado a ningún medio de comunicación y las únicas copias que existían las tenían el Iván Saquicela y Virgilio Saquicela.

“¿Por qué la Fiscalía no ha determinado alguna diligencia para verificar en las cámaras del señor Saquicela en esta reunión?”, cuestionó en la audiencia el abogado de Morillo. (SC)

“Conocí de estas publicaciones por los medios digitales”

Virgilio Saquicela, afirmó que, como es de conocimiento público, existió un audio que en algún medio digital y en medios tradicionales se hizo conocer al país donde se mencionaba una presunta injerencia respecto de un juzgador en el trámite de una solicitud (de medida cautelar) de Guadalupe Llori.

“Como todos los ecuatorianos, esto también yo lo conocí a través de los medios; quien lo haya grabado, quien lo haya filtrado, quien lo haya puesto en consideración de esos medios de comunicación, no lo conozco”, dijo Virgilio Saquicela.

Afirmó que conoce extraoficialmente del proceso que se sigue sobre autoridades de la Judicatura, e indicó que tendrá que seguir su curso normal hasta que los jueces competentes lo resuelvan.

Sobre la versión anticipada de Inés Maritza Romero que le menciona como la persona a la que también le entregó una copia del audio, Virgilio Saquicela dijo: “Le vuelvo a insistir, yo conocí de esas publicaciones por los medios digitales y tradicionales; no he tenido yo en mis manos el mismo (audio) ni he hecho conocer a la opinión pública, así es que no tengo nada que ver en ese asunto, ya será la justicia la que determine cualquier situación en torno a la legalidad o no de los mismos en la instancia judicial”, afirmó.

La exfiscal Mariana Yépez es del criterio de dentro de este proceso, la Fiscal Salazar, podría eventualmente llamar a versionar a los mencionados por Romero en su testimonio para tener más elementos.