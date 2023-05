Juez rechaza recusación de la vocal de la Judicatura Maribel Barreno; Walter Macías sigue en el conocimiento de la causa por tráfico de influencias

La fiscal Salazar ha explicado que la formulación de cargos se sustentaría en los elementos encontrados en diez meses de investigación previa. El expediente contaría con el testimonio anticipado de una servidora judicial que avalaría el audio completo que estaría en manos de la Fiscalía. “Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”.

Las posiciones de los involucrados

Juan José Morillo ha puesto en duda la autenticidad de la grabación y cree que lo que ha existido es la presentación de un audio fragmentado y descontextualizado. Según este vocal, el audio filtrado le genera desconfianza en cuanto a su originalidad e integralidad, pues asegura que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no se ha comunicado con él en ningún momento, como se escucha en el audio en cuestión.

“No hay garantía de que ese audio corresponda a lo dicho en la reunión de trabajo. Sin un peritaje en audio, esto puede ser una manipulación dolosa de expresiones que no puedo reconocer como mías”, apuntó.

Quito. 01/05/2023. Hace pocos días los vocales Maribel Barreno (c) y Juan José Morillo (d) estuvieron presentes en la inauguración de la Cámara Gesell en el Complejo Judicial del cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha. Cortesía CJ/El Universo. Foto: El Universo

En cambio, de su parte la vocal Barreno ha señalado que acudió a la reunión agendada con anterioridad para atender requerimientos de carácter administrativo, como la celebración del bicentenario de la Función Judicial. Pese a ello la vocal refirió que cuando se empezó a hablar sobre acciones de protección ella salió a una cita médica. “Una vez que ingresamos a tratar esta temática por un tema de carácter personal tuve que abandonar dicha reunión de trabajo”.

Jesús López, abogado del juez Jhaya, sostiene que en el expediente no existe nada que revele que su defendido tenga participación en el tráfico de influencias que se investiga. Que es inocente su cliente y que durante el tiempo de instrucción fiscal aportarán los elementos necesarios que ratifiquen esa no participación o vinculación en el ilícito que analiza la Fiscalía.

“El testimonio anticipado que existe en el caso no se refiere en nada a mi representado, por lo que no da cuenta de alguna responsabilidad. (…) El testimonio anticipado lo rinde otra señora juez de la misma Corte Provincial (de Pichincha), pero no se refiere en nada a mi representado. (…) Él aparentemente estuvo en la reunión, pero estuvo conversando con otra persona de otros temas, por lo tanto él desconocía lo que se estaba conversando entre el señor (Juan José) Morillo y la otra persona que se encuentra investigada”, expresó.