La UCI prohíbe a las ciclistas transgénero participar en las pruebas femeninas

El País .- La organización internacional de ciclismo ha indicado que la prohibición podrá ser adaptada “en función de los conocimientos científicos futuros”

La Unión Ciclista Internacional (UCI) prohibirá a partir del próximo lunes 17 de julio la participación de atletas transgénero femeninas que hayan hecho su cambio de sexo tras la pubertad en las pruebas femeninas de su calendario internacional. En un comunicado publicado este viernes, la UCI señaló que ha tomado esta decisión “a la vista del conocimiento científico actual” sobre la influencia en el rendimiento deportivo de los tratamientos para cambiar de sexo. “Teniendo en cuenta las incertidumbres científicas que persisten, es necesario tomar esta medida que persigue proteger la categoría femenina y garantizar la igualdad de oportunidades”, indicó la organización. Agregó que la prohibición podrá ser adaptada “en función de los conocimientos científicos futuros” y aseguró que intercambiará información con otras federaciones internacionales y del movimiento deportivo para establecer un programa de investigación que estudie la evolución del rendimiento físico de los deportistas sometidos a tratamientos hormonales de transición.

La UCI indicó que los atletas transgénero podrán participar en las llamadas pruebas internacionales Masters, no profesionales, en las que la categoría masculina se rebautizará como “Masculina/Abierta”, que incluirá los deportistas que no cumplan las condiciones para estar en las femeninas. El presidente de la UCI, David Lappartient, indicó que esta decisión no pone en cuestión que el ciclismo es un deporte abierto a todos y que no niega el derecho de cada uno a elegir el sexo que quiera aunque sea diferente al que se le atribuyó en el nacimiento. “Pero el deber de la UCI es garantizar la igualdad de oportunidades de todos los participantes en las competiciones ciclistas”, aseguró Lappartient, que adoptan esa prohibición “como medida de precaución”. La decisión de la UCI se produce tras haber mantenido varias reuniones con expertos sobre el tema.