Messi confirmó que jugará en el Inter Miami

“Se han dicho tantas cosas, se filtraron tantas cosas, tantas mentiras que se dijeron pero yo no puedo salir a desmentir cada cosa que se dice pero veo que hay muchos periodistas que dicen muchas mentiras y quedan retratados y no pasa nada. Al día siguiente vuelven a decir otra mentira y no pasa nada. Sí hubo muchas cosas que me molestaron, por ejemplo, cuando hablan mucho de mi familia, que se dijo que mi hijo lo había pasado mal cuando es todo lo contrario. Mis hijos no se quieren ir de acá por lo bien que están. Cuando se meten con mi familia y empiezan a hablar de cosas que hablan sin saber sí me molesta un poco y más que nada eso, que hablen y mientan”.

Lionel Messi explicó por qué no retornará a Barcelona

En una entrevista, el ex delantero del Barcelona habló tras aceptar la oferta del Inter Miami de los Estados Unidos

Lionel Messi finalmente será jugador del Inter Miami. Luego de unos días agitados con respecto a su futuro, el delantero argentino de 35 años optó por la oferta de la MLS y este miércoles brindó una entrevista a los medios españoles Mundo Deportivo y Sport desde su hogar en París para contar en detalle las razones de su decisión.

Messi explicó que su frustrado retorno al Barcelona no fue una cuestión de dinero.