Mujer de 77 años se casó con ella misma luego de pasar 40 años soltera

Dorothy Fedeli es la protagonista de esta historia, es una adulta mayor que reside en el hogar de retiro O’Bannon Terrace Retirement en Goshen, Estados Unidos. Luego de pasar cuatro décadas soltera decidió unirse en matrimonio con ella misma.

Fedeli se casó por primera vez en 1965, el matrimonio duró 9 años y tuvo tres hijos. Luego de su divorcio optó por mantenerse soltera y trabajar en su amor propio.

“Dios y amarse a uno mismo son las cosas más importantes en este mundo. Si amas a Dios y te amas a ti mismo, este mundo será un campo de rosas y serás feliz”, detalló la mujer en una entrevista con la cadena estadounidense WLWT.

Así fue como la mujer organizó su propia boda en el lugar que reside, se compró su vestido y se maquilló. La celebración contó con la presencia de sus amigos más cercanos, música y un banquete.

“Es algo que siempre he querido. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me haga feliz”, aseguró Fedeli.

La mujer detalla que una de las cosas más importantes es el amor propio y que la felicidad depende de uno mismo. “Si no está destinado a estar con alguien, entonces hay algo más en la vida que te hará feliz. Todos encontrarán algo que llene su alma”.