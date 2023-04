Pabel Muñoz y Paola Pabón mencionan salidas democráticas al recibir credenciales

El Comercio .- Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) realizaron la entrega de las credenciales a las autoridades electas en febrero de 2023, con eso quedan acreditados como autoridades de Pichincha para ser posesionadas el 14 de mayo.

Antes de la entrega, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, expresó que «el bienestar de nuestro país es responsabilidad de todos, más allá de la simpatía y de los colores de los partidos políticos». Refirió que todos son necesarios para sacar adelante a la provincia.

Aseguró que el último proceso electoral fue uno de los más pacíficos en toda la historia democrática del país y que dicho proceso estuvo revestido de seguridad jurídica, transparencia y legitimidad. «Por eso decimos, con total convencimiento, un voto más ni un voto menos», enfatizó.

«Les deseo el mayor de los éxitos y que este 14 de mayo que inicia su gestión sea el punto de partida para que lo sueños de una vida digna que tiene cada madre y padre de familia, cada mujer y cada adulto mayor, se materialice en los proyectos de cambio, de renovación y de prosperidad. Por eso reciban estas credenciales con optimismo y escriban junto a su pueblo una nueva historia democrática», expresó Atamaint.

Pabel Muñoz y Paola Pabón hablan de la política nacional

Luego, se procedió a la entrega de credencial para cada autoridad electa. Tras recibir su credencial, Paola Pabón quedó acreditada como prefecta electa de Pichincha. Será su segundo periodo. De igual forma, Alessandro Tonello para la Viceprefectura.

Pabón mencionó que estaba segura de ganar porque le apostó a un proyecto y un programa político enfocados en la recuperación de la patria, que la ciudadanía aprobó.

«Tenemos que dar solución a los problemas más profundos. La democracia tiene la herramienta para castigar a quienes no cumplimos con nuestro trabajo y responsabilidades. La revocatoria del mandato por ejemplo o en otros casos el juicio político. No caben aquí las distracciones cuando se ha violado la Constitución o se ha dejado robar o perjudicado el erario nacional. Porque en democracia se resuelven los conflictos y las salidas deben ser democráticas», manifestó.

Corre un panorama en el que el partido político al que la funcionaria pertenece, Unión por la Esperanza, es uno de los principales opositores del Gobierno de Guillermo Lasso, que actualmente enfrenta un juicio político. El correísmo también ha manifestado su postura de que se invoque la muerte cruzada, según difundió en un comunicado en días pasados.

En cuanto al llamado a la unidad para trabajar por la provincia, Pabón dijo que frente al llamado para sacarse las camisetas de las organizaciones políticas para lograr el avance del pueblo no es necesario eso porque sin partidos políticos y sin ideología no hay democracia.

En su intervención, el alcalde electo Pabel Muñoz habló sobre la necesidad de fortalecer a los partidos políticos junto al CNE, no para debilitarlos.

Reflexionó por sobre dos aspectos. Dijo que la democracia no solo es el momento de las elecciones sino la oportunidad de encontrar disensos y consensos. Por otro lado, la política no es la pelea, no es el enfrentamiento, es la búsqueda del bienestar colectivo. También es el terreno donde podemos enfrentar nuestras posiciones los adversarios políticos, sin embargo, en los últimos años en Ecuador ha existido una torcedura de este concepto, evaluó.

«Se ha convertido solamente en el terreno de la disputa entre aquellos que ya no se entienden como adversarios sino aquellos que se entienden como enemigos. Eso tiene que cambiar con nosotros las autoridades hoy electas», dijo al insistir en que la confrontación de ideas debe realizarse bajo el entendimiento de que son adversarios que pueden pensar de manera distinta, pero no enemigos que tiene como fin el aniquilamiento del que piensa distinto.

Sostuvo que eso es importante dado la crisis profunda del país porque quienes votaron lo hicieron por la esperanza para recuperar el país, ante la inseguridad, el desempleo y la pobreza.

«También tenemos una crisis de desinstitucionalización y de ahí el reconocimiento al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral», dijo al destacar que de alguna manera el proceso de elecciones es una posibilidad de salir de esa crisis. A esta crisis acompañó una persecución política, señaló.

Credenciales a electos del Cpccs

Jhoana Verdesoto, es la consejera electa más joven para el siguiente periodo. Es la representante de la lista de los Pueblos y Nacionalidades.

«Vamos a honrar la voluntad popular que nos entregó su confianza de que la ciudadanía tenga participación real», exclamó. Dijo que no es tarea fácil administrar una institución que ha sido maltratada y cuya imagen está venida a menos.

Por ello, anticipó que el Cpccs tiene que dar un golpe de timón y dedicarse por entero a fortalecer la participación.