Por presión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, Volodimir Zelensky fue excluido de la Cumbre de la Unión Europea-CELAC

Infobae.- El presidente de Ucrania no asistirá a la reunión que empieza el próximo lunes, según confirmaron desde el Consejo de la UE. Los dictadores Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel, aliados de Rusia, resistieron su presencia. El Gobierno argentino había dicho que esta decisión debía tomarla el bloque latinoamericano caribeño.

Después de las fuertes presiones de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, desde el Consejo de la Unión Europea confirmaron que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, no asistirá a la cumbre que se celebrará entre el lunes y el martes de la semana que viene entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para afianzar los vínculos entre ambos bloques regionales.

Así lo informó un alto oficial de la UE durante una sesión informativa organizada por el Consejo de la Unión Europea en esta ciudad, de la cual participaron voceros de ese organismo, la Comisión y el Servicio Exterior del bloque regional. En declaraciones off the record, uno de los portavoces aseguró que Zelensky no fue invitado, alegó que recientemente tuvieron oportunidad de reunirse con el presidente ucraniano, que visitó la capital belga en febrero y acaba de participar como invitado especial en la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, y recordó que Ucrania no forma parte ni de la UE ni de la CELAC.

“Esta es la primera cumbre con la Celac que tenemos en ocho años, y las regiones están alineadas. Es claro el daño colateral en otras partes del mundo a partir de la agresión rusa, que ha causado daño y fragilidades, que ha creado inseguridad alimentaria y aumentado la inflación. Todo esto probablemente se discuta (en la cumbre), pero el presidente Zelensky no va a asistir”, dijo el agente oficial. Y recordó que ya hubo oportunidad para discutir la guerra y la posición frente a Moscú en la reunión de Copenhague, donde participaron representantantes especiales rusos con una “activa participación en la discusión”. “Esta es una oportunidad para escuchar a nuestros socios de la Celac sobre cómo poner fin a esta agresión”, deslizaron para explicar la negativa.

Hace algunas semanas, durante un breve encuentro con la prensa difundido pro Europa Press, el presidente ucraniano había dicho que el español Pedro Sánchez, que acaba de asumir al frente del Consejo de la Unión Europea, lo había invitado a la reunión prevista para el 17 y 18 de julio. Pero denunció que algunos presidentes y dictadores regionales habían truncado su viaje, presumiblemente por sus lazos con Rusia, aunque no especificó cuáles. Varios países del bloque latinoamericano mantienen estrechas relaciones económicas y políticas con la Federación Rusa -por caso, en abril, el canciller ruso Sergei Lavrov visitó Venezuela, Nicaragua, Cuba y Brasil- por lo que condenar la guerra en Ucrania les hubiera generado un conflicto interno.

El gobierno de Alberto Fernández, que ostentó hasta enero la presidencia de la Celac y mantiene una postura ambigua con relación a Rusia, había sostenido que era la Comunidad de Estados quien debía decidir sobre la participación de Zelensky. Y la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, en su conferencia semanal, se refirió a las declaraciones del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, que había sugerido invitarlo. Tras la cumbre de Mercosur celebrada en Puerto Iguazú, Cerruti sostuvo que esa invitación “es una propuesta que hizo Lacalle en el Mercosur, pero que en realidad es para el ámbito de la Celac” y que “se deberá decidir allí”.