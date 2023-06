PSG hizo oficial la salida de Messi del club: “Deseamos muchos más éxitos a Leo para el resto de su carrera”

Este escueto mensaje estuvo acompañado por otro posteo con un gif que llevó el hashtag “Merci Messi”, también escrito en español (Gracias) e inglés (Thank you) y un siguiente texto acompañado de un video: “Paris Saint-Germain desea agradecer calurosamente al siete veces Balón de Oro, ganador bajo los colores rojo y azul de un Champions Trophy y dos títulos del campeonato francés”.

Por el momento, Messi cuenta con tres ofertas concretas sobre la mesa: renovación por un año con PSG, Inter Miami y Al Hilal de Arabia Saudita. Hasta el momento no hay certezas de cuál aceptará ni de si se sumarán otras en los próximos días, a la espera del apertura del mercado de pases.

Mientras reina la expectativa en torno a su futuro, el entrenador del Barça y ex compañero de Lionel, Xavi Hernández, declaró: ”Laa semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo. Al final, si hablamos de Leo cada día, cada día, creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. Al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas, no hay más debate”.

La de Messi no será la única despedida en Parque de los Príncipes ya que otra estrella como el español Sergio Ramos dirá adiós. “El Paris Saint-Germain está encantado de haber visto a Sergio Ramos defender sus colores con tanta determinación y le desea sinceramente todo lo mejor para el resto de su carrera”, fue el comunicado que le dedicaron al ex Real Madrid esta semana.