Qué hay detrás de la huelga de guionistas en Hollywood y cómo afectará a las series y los programas que salen al aire

INFOBAE.- La última, que ocurrió en 2007, le costó a la industria unos USD 2.000 millones y tuvo un impacto gigante en los programas más populares de la TV.

Writers Guild of America (WGA), el sindicato que representa a 11.500 guionistas de cine, televisión y otras formas de entretenimiento, está en huelga indefinida: es la primera en Hollywood en 15 años.

Para los televidentes, el primer impacto de la huelga se verá en talk shows como los de Jimmy Kimmel Live de ABC, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de NBC y Late Night with Seth Meyers de NBC, que cuentan con equipos enteros de guionistas que escriben los monólogos de los presentadores y los chistes que marcan el ritmo y el estilo de cada programa.

Por eso, ya se filtró que el primer plan de los programas de Fallon y Meyers será comenzar a transmitir episodios repetidos.

La huelga llega a los estudios de Hollywood en un momento especialmente complicado, en el que los conglomerados están bajo la presión de Wall Street para que sus servicios de streaming -que cada vez son más, lo que genera más competencia- sean rentables después de inyectar miles de millones de dólares en programación original para atraer suscriptores.

Cómo se llegó a la huelga

Antes de llegar a este punto hubo meses de negociaciones, principalmente sobre el pago de los guionistas en programas para streaming. El WGA está dividido técnicamente en dos sindicatos, Este y Oeste, pero para estas negociaciones con The Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa a los estudios, plataformas de streaming y productoras de Hollywood, funcionan como una unidad.

El lunes, los guionistas que forman parte del sindicato votaron a favor de autorizar a sus líderes a convocar una huelga.

La AMPTP dijo el lunes por la noche que había ofrecido “aumentos generosos en la compensación para los escritores, así como mejoras en los residuos de transmisión” y mejoraría su oferta, pero no pudo debido a la multitud de demandas de los guionistas.

Qué reclaman los guionistas

El streaming está precisamente en el centro de la disputa. Según el gremio, a pesar de que los presupuestos de las series han aumentado, el porcentaje de ese dinero reservado para los guionistas se ha reducido constantemente.

Cada vez se contrata a grupos más reducidos de guionistas para trabajar en un proyecto, y por períodos más cortos, por los que los profesionales que guionan las series y películas más populares de la industria del entretenimiento hollywoodense ven cada día más difícil obtener ingresos sostenidos. “En el personal de televisión, más escritores trabajan al mínimo, independientemente de la experiencia que tengan, a menudo durante menos semanas”, dijo el gremio en un informe difundido durante el mes de marzo.

Este reporte también reveló que la falta de un calendario estacional regular en la transmisión ha reducido aún más los salarios, que, por otra parte, también han estado muy por debajo de los aumentos en la inflación.

Cuánto cobran

El mínimo semanal para un guionista que es parte del personal en una serie de televisión es de USD 4.546, según un informe basado en la temporada 2019-2020 realizado por el medio especializado en la industria Variety. Trabajan un promedio de 29 semanas en un programa de TV por USD 131.834 al año, o un promedio de 20 semanas en un programa de plataformas de streaming por USD 90.920. Para un guionista-productor, la cifra por semana asciende a USD 6.967.

Los antecedentes

Los guionistas se han declarado en huelga seis veces, más que cualquier otro grupo en Hollywood. La primera fue en 1960 y duró casi cinco meses. Le siguieron las de 1973, 1981 y 1985. La más larga fue en 1988, y duró exactamente cinco meses.

La más reciente duró tres meses entre 2007-2008.

Qué ocurrió en la última huelga

El valor de los guionistas de Hollywood nunca se hizo tan evidente como durante la última huelga, en 2007. Esos 100 días, del 5 de noviembre al 12 de febrero, vieron la interrupción completa de programas tan icónicos como Saturday Night Live, que no emitió episodios durante la duración y despidió a muchos empleados.

Los presentadores de los talk shows más famosos de Estados Unidos se encontraron también entre la espada y la pared y debieron tomar decisiones difíciles; la mayoría se tomó una pausa prolongada y luego regresó a sus programas sin guionistas. Presentadores como Conan O’Brien, David Letterman y Jay Leno pagaron de su propio bolsillo a su personal no adherido ante los despidos que plagaron la industria durante ese tiempo.

CuandoO’Brien volvió al aire ocho semanas después de comenzada la huelga, dijo: “Ha sido un momento muy difícil, no solo para nuestro programa sino para mucha gente en la industria del entretenimiento. Gente buena en este momento está sin trabajo, y posiblemente peor, con todos los programas nocturnos fuera del aire, los estadounidenses se han visto obligados a leer libros y, en ocasiones, incluso a hablar entre ellos, lo que ha sido horrible”. Luego, realizó un segmento en el que cronometraba cuánto tiempo podía girar su anillo de bodas en su escritorio. “No tenemos guionistass, y tenemos un programa de una hora para hacer todas las noches”.

Los espectadores también vieron cómo sus programas preferidos terminaban antes de tiempo o se apresuraban a ponerle un moño a una trama sin el cuidado pertinente. Pushing Daisies de Bryan Fuller es el ejemplo más conocido. El show, ahora de culto, protagonizado por Lee Pace fue renovado para una nueva temporada soló unos días antes de la huelga. Había sólo nueve de los 22 episodios asignados escritos para cuando llegó el 5 de noviembre, por lo que Fuller debió acortar la temporada y editar el noveno episodio en un final muy apresurado. Luego de la huelga, no logró recuperarse y ABC lo canceló.

Otros programas muy populares como Lost, Gossip Girl, Friday Night Lights, Breaking Bad, 30 Rock y Heroes lanzaron temporadas más cortas, incoherentes y con finales apresurados. Pero no todo fue malo: Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul, no iba a sobrevivir la primera temporada de Breaking Bad, pero se salvó cuando hubo que sacar una temporada más corta.

La temporada de premiaciones y alfombras rojas también se vio sacudida, y muchas debieron ser canceladas. Los Premios SAG y los Premios Film Independent Spirit recibieron exenciones de la WGA para contratar guionistas debido a su solidaridad anterior con los esfuerzos del sindicato. La ceremonia de los Globos de Oro se canceló y se redujo a una conferencia de prensa. Los Oscars se salvaron porque la huelga terminó 12 días antes.

Entre las principales concesiones que obtuvieron los guionistas -y así terminaron la huelga- estaban los requisitos de que los programas de transmisión incipientes tendrían que contratar guionistas del gremio si sus presupuestos eran lo suficientemente grandes.

Esa huelga le costó a la industria del entretenimiento de Los Ángeles unos 2.000 millones de dólares.

Qué ocurrirá esta vez con las producciones

Con la huelga ya iniciada, los guionistas detendrán todo el trabajo mientras hacen piquetes en los estudios. Por lo tanto, muchos proyectos con guion se interrumpirán.

Las series Cobra Kai y Yellowjackets ya anunciaron que sus próximas temporadas llegarán con atraso.

Jon Hurwitz, uno de los creadores y guionistas de Cobra Kai escribió en Twitter: “Odiamos hacer huelga, pero si debemos hacerlo, lo hacemos con fuerza. No hay guionistas en el set. Estos no son tiempos divertidos, pero lamentablemente es necesario. En el momento en que se establezca un trato justo, volveremos a patear traseros”.

“Bueno, tuvimos exactamente un día en la sala de guionistas de la temporada tres de Yellowjackets. Fue increíble y creativamente vigorizante, y muy divertido, y estoy muy emocionada de regresar tan pronto como la WGA llegue a un acuerdo justo”, anunció Ashley Leyle, una de las showrunners del programa.

Se suponía que la sala de guionistas para la tercera temporada de Abbott Elementary se reuniría el 2 de mayo. Pero la guionista Brittani Nichols reveló que esta huelga podría afectar el programa: “Somos un programa que escribe mientras sale al aire. Si esta huelga se prolonga durante un período de tiempo significativo, nuestro programa no se estrenará a tiempo y eso podría cambiar la cantidad de episodios, por lo que estoy segura de que la gente estará muy molesta”.

Los talk shows mencionados anteriormente pausarán y mostrarán repeticiones, y HBO también cesará la producción en vivo de Real Time with Bill Maher y Last Week Tonight with John Oliver. The Daily Show de Comedy Central también está en pausa.