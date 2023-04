Rafael Nadal y Carlos Alcaraz no estarán en el Torneo de Montecarlo

ABC .-El tenista balear ha confirmado en Twiiter su ausencia en la tierra monegasca, un torneo que ha ganado en 11 ocasiones. Por su parte, el joven murciano ha anunciado que sufre una artritis postraumática en la mano izquierda

La resaca de la lesión muscular de Rafa Nadal en el Abierto de Australia impide al histórico tenista español estar en el Masters 1.000 de Montecarlo, un torneo que ha levantado en 11 ocasiones. El balear, que sufrió una rotura de grado dos en el psoas ilíaco de la pierna izquierda en la segunda ronda del Grand Slam oceánico, y que le encaminó a la derrota ante Mcdonald, debía estar de vuelta para el inicio de la campaña de arcilla. Sin embargo, tampoco estará en uno de sus competiciones insignia. Igualmente, el infortunio físico del talento tenístico español no acaba en Nadal: Carlos Alcaraz tampoco estará en la arena de Mónaco por «una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en columna», según ha confirmado el joven tenista murciano.

Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2023

«Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto», ha señalado el balear en su cuenta personal de Twitter.

Después de perderse los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami en el momentáneo fin de la temporada de pista dura, el regreso de Nadal a la pista se intuía en Mónaco. Sin embargo, su recuperación se está alargando. Asimismo, la inactividad le ha hecho caer al puesto 14 de la ATP. Una posición cuanto menos chocante para un hombre acostumbrado a estar entre los 5 mejores del circuito desde que era adolescente.

La incertidumbre de un deportista generacional condenado al infortunio de las lesiones durante toda su carrera se incrementa en el ocaso de su vida deportiva. El Conde de Godó de comienza el 15 de abril y su presencia en la Ciudad Condal es una incógnita. Asimismo, en el horizonte del 24 de abril está el Masters 1.000 de Madrid.

Molestias en Miami

Tras su exhibición en Indian Wells, donde conquistó su tercer Masters 1.000 de su incipiente carrera, el físico de Carlos Alcaraz se resintió en Miami. Tras su solvente camino en el sureste de Estados Unidos, en el mismo torneo donde comenzó el curso pasado su joven leyenda, fue superado en semifinales por el italiano Jannik Sinner en un partido incómodo física y tenísticamente para el de El Palmar.

Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir. Nos vemos en 2024 @ROLEXMCMASTERS! 😢 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 4, 2023

Como él mismo ha señalado en Twitter, las molestias que nacieron en el encuentro ante Sinner le impiden competir en Mónaco: «Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir». En efecto, al igual que Nadal, su participación en Barcelona está en entredicho.