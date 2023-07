“Reanudar” juicio político contra Lasso es jurídicamente imposible, advierte ministro Cucalón

La intención de ciertos ex asambleístas, de “reanudar” el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, en caso de resultar electos el 20 de agosto, no tiene asidero legal.

Así lo advirtió el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en diálogo con “Punto de Orden”.

El premier lamentó que estos ex parlamentarios, a quienes calificó como “de mucho fanatismo pero de pocas luces”, no entiendan que jurídicamente no procede su intención, ya que la interpelación iniciada meses atrás quedó cerrada, en el momento que Lasso decretó la “muerte cruzada” y disolvió la Asamblea Nacional.

Cucalón subrayó que los promotores del juicio político, que al parecer viven en un “multiverso”, es decir, en un universo alternativo, no recuerdan que en el momento de la “muerte cruzada”, el 19 de mayo, el tema estaba en debate, no en votación. Y que, al ser una cámara renovada, todo vuelve a cero.

Además, hizo notar que, en el evento que lo intenten, apenas contarían con 10 días. Sin embargo, y en vista de la calidad política de los interpelantes, no le extrañaría que lo intenten.

El ministro lamentó la furia, odio y rabia que impera en los “titiriteros” de la política, acostumbrados a apretar un botón y con ello tumbar un gobierno. Y más aún cuando desde el primer día del régimen de Lasso, su intención fue derrocarlo.

En ese sentido, advirtió que, así como quieren “jugar a la política”, quienes están en el gobierno harán otro tanto, acogiendo su derecho a la defensa.

¿Y las denuncias?

Para conocer sus verdaderas intenciones, dijo, basta percatarse que, desde que fue disuelta la Asamblea, ni siquiera una sola vez han acudido a la Fiscalía a presentar denuncias sobre el caso Flopec, que era la única causal aceptada para el juicio político.

Esta realidad, que es presenciada por todo el país, demuestra que nunca hubo peculado, y que todo fue una excusa para destituir al presidente.

Decreto por El Niño

En otro ámbito, el ministro confirmó que el jefe de Estado alista un nuevo decreto-ley, con miras a afrontar los estragos que provoque el fenómeno de El Niño.

Este documento sería enviado a la Corte Constitucional a más tardar en 15 días, y contempla, entre otros puntos, la posibilidad de incautar y utilizar la maquinaria pesada, incautada durante operativos contra la minería ilegal.

Asimismo, el decreto establecerá dinámicas de cooperación con gobiernos seccionales, ajustes de presupuesto, etc.

Apoyo extranjero para seguridad

En materia de seguridad, Cucalón confirmó que Estados Unidos y otros países están brindando aporte a nuestras Fuerzas Armadas, en su lucha contra la inseguridad.

Entre esa ayuda mencionó fusiles israelíes de última generación, tecnología, helicópteros y además 4,5 millones de municiones, que ya están en el país.

Cucalón precisó que el narcotráfico es el principal factor de la violencia en Ecuador. No es delincuencia común, y por tanto no puede ser combatido de forma común, anotó.

Prueba de ello es que, durante el presente régimen, los carteles de la droga han perdido 20.000 millones de dólares, gracias a las incautaciones en puertos y fronteras. Hablamos de 225 toneladas de alcaloide, decomisadas por año.

El ministro subrayó que, de acuerdo a las mediciones, el 89% de las muertes violentas en Ecuador son resultado de “ajustes de cuentas” entre bandas, y que muchos de esos crímenes ocurren justamente después de algún decomiso.

En cuanto a la Policía, precisó que durante el actual gobierno han ingresado 10.000 nuevos agentes, y que se esperan 5.000 adicionales hasta el 30 de noviembre. Su deseo es que el próximo gobierno incorpore otros 15.000 durante su mandato, de modo que la institución cuente con suficientes elementos en su lucha contra el crimen.

No se suspenderá telefonía celular

Por otra parte, el premier confirmó que no se suspenderá el servicio de telefonía celular en el país, como denuncian algunas personas en redes sociales.

Cucalón dijo que, si bien la negociación del nuevo contrato se encuentra detenida, él puede garantizar que el servicio se mantendrá.

La decisión de paralizar la renovación, dijo, buscar mejorar las condiciones, en especial para los usuarios. Hay muchos aspectos técnicos, como cobertura, inversiones y montos, que deben ser resueltos, y este gobierno lo hará, a pesar de que algunos candidatos se sientan con “derecho” de pedir, o incluso de exigir, que deje la decisión final para el futuro presidente.

Finalmente, Cucalón ratificó que acompañará a Lasso en el viaje de la próxima semana a Bruselas, Bélgica, para asistir a la cumbre que reunirá a mandatarios de la Unión Europea (UE), y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El presidente aprovechará la ocasión, dijo, para gestionar ante la UE la exención de visa para los ecuatorianos, un tema que ya lleva 6 años, y que al parecer va por buen camino.

