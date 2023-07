Afirmó que es la primera que la involucran con una infidelidad. “Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso. No tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas”, aseveró.

Duque aprovechó para resaltar su trayectoria, la cual dice se ha caracterizado por su profesionalismo y disciplina. “Hace mucho tiempo he estado en esta industria del entretenimiento, conozco cantidad de personas del medio y he trabajado en el mismo durante años, he participado en proyectos importantes a nivel mundial y toda la gente que me conoce y la comunidad que me sigue y me apoya ha visto de cerca el crecimiento de mi carrera y mi trabajo”, acotó.