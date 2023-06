Todo el bloque correísta que actuaba en la Asamblea Nacional disuelta quiere volver al Parlamento

Gisella Garzón, exlegisladora y aspirante a primera asambleísta en Pichincha por la circunscripción 4, explica que para tomar la decisión de volver a participar fueron sometidos a un proceso de evaluación. Para ello, el buró nacional de la organización política estableció parámetros que incluían producción legislativa, pedidos de información, presencia de vocería en medios y presencia territorial.

Luego de analizarse estos parámetros se establecieron los ajustes en las listas. Por ejemplo, en la provincia de El Oro, Carlos Zambrano renunció al cargo de asambleísta para ser candidato a prefecto y asumió su alterna, Noemí Cabrera. Esta vez, la primera candidatura será para un hombre (Cristhian Vega Quezada) y se mantuvo a Cabrera como la primera alterna, y la segunda candidatura principal será para la exlegisladora María Fernanda Astudillo. Algo similar ocurrió en la provincia del Guayas, donde Walter Gómez será alterno de Alexandra Arce, que también había renunciado para ser aspirante a la Alcaldía de Durán.

La asambleísta Garzón reveló que el expresidente Rafael Correa consideró que la decisión de la muerte cruzada tomada por el Gobierno era un triunfo de la bancada de los 47 exasambleístas y que, por la firmeza demostrada en el último año, volverían a estar en las listas de candidatos.

La agenda que identificará a este grupo de legisladores tiene anclaje directo con el plan de trabajo del binomio presidencial de la lista 5, que entre otras cosas tiene pendiente en seguridad el trámite de la enmienda al artículo 158 de la Constitución de la República.

También tratará temas relacionados con la banca, reformas laborales y educación. Pero la misión que tienen es evaluar los decretos leyes que emitirá Lasso una vez que se posesionen.

Lo que busca RC en las elecciones del 20 de agosto es ampliar el número de legisladores para el resto del periodo legislativo.

Pierina Correa, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales, señala que tienen algunas propuestas para la Asamblea y que primero está recuperar el Código Orgánico de la Salud; también aplicar reformas al Código de Trabajo, aprobar el Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Copinna), que en dos años no avanzó a presentarse el informe para segundo debate, y leyes a favor del campo y de la economía popular.

Respecto a seguridad, sostuvo que la prensa no ha reflejado el trabajo de la Asamblea: “Hemos aprobado once leyes vinculadas a la seguridad. El problema no es que no hay leyes: no hay Gobierno y voluntad del presidente para implementar las once leyes sobre seguridad”.

Pierina Correa propone recuperar el Consejo de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia, porque gracias a la investigación y al seguimiento continuo se podían identificar con tiempo posibles focos de problemas y se podían tapar.