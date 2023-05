Un escaneo en 3D del Titanic revela más detalles del naufragio de 1912

El, que en 1912 era considerado el barco más grande, lujoso y seguro del mundo, se encuentra a 3.800 metros al fondo del océano Atlántico, más de 100 años después de su naufragio.

El trágico choque del Titanic contra un iceberg en su primer viaje se ha convertido en la fuente de múltiples historias, una famosa adaptación al cine y la exploración de los restos del barco en búsqueda de escondidos tesoros dejados por sus pasajeros.

Sin embargo, los científicos ahora están interesados en determinar con mayor precisión las condiciones del naufragio. El primer escaneado en tres dimensiones y tamaño real de los restos del Titanic fue realizado el año pasado, por la empresa de cartografía submarina Magellan Ltd y por Atlantic Productions.

Las imágenes, que reconstruyen con precisión los restos del barco utilizando cartografía de aguas profundas, fueron publicadas este miércoles por la BBC.

Foto: ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Varios sumergibles controlados a distancia desde un barco especializado pasaron más de 200 horas inspeccionando los restos del Titanic en el fondo del Atlántico y tomaron más de 700.000 imágenes para crear el escáner.

No se les permitió tocar nada “para no dañar los restos”, explicó a la BBC Gerhard Seiffert, responsable de Magellan Ltd, que dirigió la expedición.