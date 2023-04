Varios países inician la evacuación de sus ciudadanos de Sudán tras la salida de EE UU

Por su parte, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha celebrado a media tarde la salida del personal diplomático del Reino Unido y de sus familias, en una evacuación “compleja y rápida”. El ministro de Defensa, Ben Wallace, ha explicado que la operación se ha realizado junto con EE UU, Francia y otros aliados no identificados. Sin embargo, aún no han sido rescatados el resto de ciudadanos británicos. Un ciudadano llamado William ha contado a Sky News que no ha oído nada del Ministerio de Exteriores de su país y que no ve factible para los extranjeros recorrer cientos de kilómetros y pasar los controles militares para llegar a la frontera. El ministro de Exteriores, James Cleverly, ha aconsejado a los británicos que están en Sudán que se refugien en lugares cerrados e informen de su paradero

España y Corea del Sur ya tienen en Yibuti aviones y blindados preparados para sacar del país a ciudadanos y personal cuando la situación lo permita. Hay unos 60 españoles atrapados en Jartum. El pequeño Estado de Yibuti, en el Cuerno de África, a unos 1.300 kilómetros de la capital sudanesa, se ha convertido en la gran base logística de los países para la evacuación: entre otros, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, España y Japón. Todos los países con presencia en la zona están en contacto a través de sus Estados Mayores y se ha establecido un equipo de coordinación sobre el terreno.

Ciudadanos saudíes embarcando en Puerto Sudán, evacuados del país africano por el recrudecimiento de los enfrentamientos. SAUDI MINISTRY OF DEFENSE (VIA REUTERS)

También han anunciado evacuaciones China, Turquía, así como Países Bajos, según ha dicho su ministro de Exteriores, Wopke Hoekstra, que ha afirmado que un primer grupo de holandeses ya ha logrado dejar el país en un avión francés. También Alemania está en proceso de evacuar a unos 200 ciudadanos, e Italia prevé la salida en breve de unos 140 nacionales junto a ciudadanos de Suiza, el Vaticano y otros países europeos. Mientras, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado en Twitter que la “primera evacuación” de diplomáticos de la UE y ciudadanos ha arrancado. En su mensaje, Michel agradece sus esfuerzos al alto representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, al presidente francés, Emmanuel Macron, y a Yibuti.