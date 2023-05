Virgilio Saquicela reconoce que no son legisladores, pero exige un pronunciamiento inmediato a la Corte Constitucional sobre la muerte cruzada

El Universo .- Saquicela reaccionó en la tarde de este 17 de mayo, junto a diez exlegisladores, frente a la aplicación de la muerte cruzada.

En una rueda de prensa y acompañado de diez exasambleístas de las bancadas Partido Social Cristiano, Pachakutik-Conaie e Independientes, el expresidente de la Asamblea Virgilio Saquicela reconoció que ya no son legisladores por efectos del Decreto Ejecutivo 741, aunque se haya aplicado indebidamente.

Pero exigió a la Corte Constitucional (CC) que se pronuncie de inmediato ante los pedidos de medidas cautelares presentadas en tres acciones de inconstitucionalidad al Decreto 741 que disolvió la Asamblea Nacional, este 17 de mayo.

Saquicela cuestionó la decisión del primer mandatario por las razones que dicta la disolución de la Asamblea, pues afirmó que el Parlamento no obstaculizó el plan de desarrollo nacional ni tampoco se han devuelto leyes, y otras leyes no pasaron por el contrapeso de poderes.

Señaló que los antecedentes o la motivación, expuestos en el Decreto, no se compadecen con la resolución que llevó a disolver la Asamblea Nacional; por ello, dijo que la Corte Constitucional debe pronunciarse con medidas cautelares. “Exigimos que se pronuncie de inmediato porque es un tema de interés nacional, no para que vuelvan los legisladores a la Asamblea Nacional, sino para respetar el Estado de derecho y la institucionalidad, se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución”.

Saquicela anticipó que serán respetuosos de lo que diga la Corte Constitucional, pero que “debe pronunciarse ya, sobre la marcha, entre mañana o pasado y hacer respetar el Estado de derecho y el sistema constitucional”.

En representación de los once legisladores presentes en la rueda de prensa, Saquicela indicó que son respetuosos del marco constitucional, que “la figura de la muerte cruzada o disolución del Parlamento está en la Constitución, y si se aplica así sea indebidamente e inconstitucionalmente está vigente; por lo tanto, este rato no son legisladores”.

Sostuvo que llevar a juicio al jefe de Estado tras un dictamen de la Corte Constitucional responde a una tarea de fiscalización y no es ir contra la institucionalidad, que el jefe de Estado debía ir hacia la votación. “Cuando se asustó al oír las intervenciones de los legisladores, en el transcurso de la noche, cuando vio que la voluntad soberana delegada a los legisladores era de que se vaya a la casa por el tema de peculado y obviamente porque se mueren los ecuatorianos por falta de salud y porque viabilidad está destrozada en el país, toma la salida más fácil de irse tres meses a la casa, si es que el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones en los próximos días y si la Corte Constitucional no aplica la Constitución”.

Aclaró que no se aferran a un puesto, pero que si las circunstancias disponen pondrán a disposición sus nombres para que el pueblo ecuatoriano los elija o no. “De lo que sí estoy consciente es de que el actual mandatario por más que lo pongan no será electo”.

Virgilio Saquicela reiteró que este es un caso de interés nacional, por ello la Corte Constitucional tiene que tramitar de manera inmediata los recursos de inconstitucional presentados con medidas cautelares.

Si la Corte Constitucional deja sin efecto el Decreto 741, lo lógico será que el Parlamento se reinstale de manera inmediata y con ello continuará con el juicio político al presidente Guillermo Lasso, que se suspendió en la etapa de debate y luego procede la votación, anotó.

Saquicela dijo que él presentó una acción de inconstitucionalidad con medidas cautelares al igual que Pachakutik-Conaie y los legisladores Esteban Torres (PSC) y Yeseña Guamaní (separada de la ID).

El expresidente del Parlamento señaló que las decisiones administrativas de la Asamblea Nacional quedan a cargo del administrador general, Miguel Pesántez, quien con un equipo mínimo tendrá que dar funcionamiento administrativo para resolver algunos asuntos pendientes.