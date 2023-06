WWDC23: gafas de realidad virtual Vision Pro, iOS 17 y nuevas Mac entre los anuncios de Apple

Infobae.- Los visores son el primer producto completamente nuevo en el ecosistema desde el año 2015

Desde su sede central en Cupertino, California, Apple presentó las novedades de sus productos en un evento que reúne tanto a estudiantes y profesionales de la industria tecnológica así como periodistas y expertos que probarán los nuevos sistemas operativos iOS 17, iPadOS 17, macOS 14.

El evento, que fue transmitido en vivo por la página web de Apple y su canal de YouTube, tuvo como figura principal a las tan esperadas gafas de realidad mixta de la compañía y que oficialmente reciben el nombre de Vision Pro.

La introducción de este nuevo dispositivo, además de representar la suma de un miembro más al ecosistema de Apple (algo que no ocurría desde el 2015 con el Apple Watch), también significa nuevas posibilidades para productos, servicios y aplicaciones de la empresa.

Nuevas Mac

Kate Bergeron vicepresidenta de producto de Apple presentó las nuevas computadoras Macbook Air de 15 pulgadas con los nuevos chips procesadores M2. Como parte de sus características especiales, este computador incluye un total de 500 nits y un 1.000 millones de colores según Bergeron.

En lo que respecta a su capacidad de sonido, la MacBook Air de 15′’ incluye seis bocinas que incluyen sonido espacial. También es 12 veces más rápida y su batería brinda 18 horas de batería aún cuando también ofrece el doble de resolución y 25% más de brillo.

Estos nuevos computadores ya pueden reservarse desde la página web de Apple por un precio de 1.299 dólares (1.199 para estudiantes) y estarán disponibles en tiendas y distribuidores desde la próxima semana.

Las nuevas MacPro y Mac Studio también fueron incluidas en la presentación como parte de la nueva generación de dispositivos de escritorio.

iOS 17

Craig Federighi, vicepresidente de ingeniería de software indicó que las aplicaciones Teléfono, FaceTime y Messages recibirán nuevas actualizaciones. En el caso de las llamadas, estas incluirán nuevos “posters” personalizados que incluyan la foto e información de contacto de los usuarios, además de una función de transcripción de llamadas en tiempo real usando inteligencia artificial.

Para Mensajes, se incluirán funciones como “Catch-Up” para volver a revisar el último mensaje que se ha leído en una conversación para informarse sobre el contexto de la misma.

FaceTime, incluirá la función de seguridad “Check In” servirá para notificar a un contacto cuando se está emprendiendo el camino de regreso a casa. En caso de que ocurra un problema, la persona seleccionada puede realizar una llamada y e caso de no contestar, se enviará la ubicación, estado de la batería y conexión a red.

En caso de que la llamada no sea contestada, se puede contactar a servicios de emergencia de forma automática.

Apple también anunció que el Auto corrector de texto incluirá inteligencia artificial para predecir el texto que se quiere escribir, además de la nueva forma de llamar a su asistente virtual, que será reemplazada de “Hey, Siri” a solo “Siri”.

iPadOS

Con este nuevo sistema operativo para iPad, los usuarios podrán crear nuevas experiencias con fondos de pantalla y de bloqueo, que incluyen nuevas formas de personalización y widgets interactivos para mejorar la productividad.

Ya que esta plataforma es utilizada por estudiantes y profesionales, se ha mejorado la experiencia de añadir notas en archivos PDF, incluyendo stickers y anotaciones con el Apple Pencil.

macOS Sonoma

Los nuevos salvapantallas para las Mac no serán estáticos, sino que se podrán configurar videos cortos en cámara lenta que saquen provecho de la calidad de las pantallas de Apple.

Por otro lado, se incluirán mejoras en los Widgets, que no solo estarán en el centro de notificaciones, sino que ahora se podrán arrastrar a la pantalla principal de la Mac. Al momento de realizar alguna actividad en un programa adicional como un navegador, por ejemplo, estas no actuarán como distractores pues mezclarán con el fondo.

el mismo modo, los widgets para Mac también incluirán un acceso directo a aquellos que están activos en el iPhone siempre que ambos dispositivos estén vinculados.

Apple también presentó una función llamada “Web Apps”, que permite a cada persona “crear una aplicación” basada en una página en particular que deseen guardar en la barra de tareas. Esta característica también tendrá la capacidad de generar notificaciones personalizadas.

tvOS

La función más atractiva de esta nueva versión del sistema de entretenimiento es que ahora se incluirá una aplicación nativa de Facetime en Apple TV. De esta forma se podrá tener una experiencia conjunta de videollamadas para toda la familia.

Los usuarios pueden aceptar una llamada en sus teléfonos o iPads y luego vincularla a los televisores. Las cámaras de los dispositivos activarán un enfoque dinámico para abrir su encuadre cada vez que una nueva persona ingrese a la habitación y se una a la llamada. Esta función también estará disponible para compartir contenido como series o videos de forma conjunta.

WatchOS 10

Presenta una experiencia interactiva con carátulas que incluyen a Snoopy, el conocido personaje de caricaturas. En esta nueva versión de WatchOS los usuarios tendrán fondos de pantalla personalizados y animaciones especiales en las que el gracioso perrito puede reaccionar a condiciones como el clima del área en la que se ubique el usuario.

Para quienes les gusta explorar, Apple incluirá una nueva forma de ubicarse en el terreno en el que se encuentren. El sistema operativo incluirá una función especial dentro de los mapas para establecer puntos de conectividad desde los que se pueda hacer una llamada de emergencia en lugar de recurrir a la conexión satelital.

De igual forma, al menos en Estados Unidos (para empezar), los usuarios tendrán disponible una función especial de altitud que les permitirá conocer su ubicación en relación al nivel del mar, junto a un mapa topográfico para conocer su ubicación respecto al terreno que los rodea.

Todas las actualizaciones de los sistemas operativos de Apple estarán disponibles como pruebas beta para desarrolladores desde hoy y posteriormente como versiones completas en septiembre.

Apple Vision Pro

Este nuevo dispositivo de Apple permite no solo una experiencia inmersiva, sino que se puede ver a través de ellos. Además, en lugar de tener un control remoto los usuarios pueden utilizar sus dedos por medio de gestos para activar e interactuar con las diferentes aplicaciones disponibles. Cada icono presentará un ligero movimiento para señalar que están siendo seleccionado.

Los gestos para interactuar con ellos serán el “pellizco” para hacer clic y deslizar hacia arriba o abajo las manos para deslizarse en los diversos menús.

Para hacer las experiencias aún más inmersivas, las gafas Vision Pro incluyen una corona al estilo de los Apple Watch que permiten graduar un fondo o panorama digital en el que se resalten únicamente las aplicaciones activas.

Debido a que los lentes son una forma de ver el mundo, Apple diseñó “Vision Sight”, una función que permite a otras personas ver los ojos del usuario sin necesidad de que se quite las gafas del rostro.

Como parte de sus funciones de productividad, los usuarios podrán acceder a las pantallas de sus dispositivos, como las MacBook, con solo verlas. Esto permitirá que su espacio de trabajo se amplíe con una resolución 4K y se puedan activar nuevas aplicaciones de forma simultánea.

Con respecto al entretenimiento, Bob Iger, CEO de Disney anunció que el contenido de su plataforma, Disney+ estará disponible para los usuarios de Vision Pro desde el primer día. Además, tendrá experiencias dedicadas y exclusivas para las gafas de Apple: No solo se podrán ver series y películas, sino también simular entornos virtuales ambientados en series como The Mandalorian y What If.

Todas las funciones de las gafas de realidad mixta de Apple están sostenidas por medio de dos elementos: un chip procesador nuevo llamado R1 y que fue diseñado especialmente para el Vision Pro. Además, este componente trabaja de forma conjunta con un chip M2.

VisionPro no funciona con un sistema operativo disponible en otros dispositivos, sino que tendrá el suyo propio llamado visionOS, que incluirá aplicaciones nativas desarrolladas usando realidad aumentada y realidad virtual junto con una tienda de herramienta desarrolladas especialmente para el nuevo producto de Apple.

Las gafas de realidad mixta de Apple tendrán un precio de 3.499 dólares y estarán disponibles a inicios del próximo año en tiendas y distribuidores oficiales en Estados Unidos. Para usuarios de otros países, Apple anunciará la llegada de este producto a nuevos mercados en los siguientes meses.