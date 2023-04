Asambleísta culpa al expresidente Correa de promover enfrentamiento entre ecuatorianos

El asambleísta de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, calificó de irresponsable al Parlamento, que dedica sus energías al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, en vez de tratar los temas que el país requiere con tanta urgencia.

En diálogo con “Punto de Orden”, Jaramillo lamentó que la Asamblea pierda su tiempo en una acusación sin sustento, cuando existen problemas sumamente graves, como la inseguridad.

Como ejemplo citó que, solo durante el año 2022, se reportaron en Ecuador 4.015 asesinatos, es decir un promedio de 11 por día. Mientras, entre enero y marzo del presente año, ya se produjeron 1.500, que representan a más de 16 diarios.

Expresidente Correa fomenta la violencia

El legislador social demócrata no tiene dudas de que esta ola de violencia, es impulsada por el expresidente Rafael Correa. Desde su ático en Bélgica, dijo, se encarga de promover por redes sociales el odio.

Jaramillo lamentó que Correa únicamente se preocupe de “calentar” las calles, y buscar el enfrentamiento entre ecuatorianos, mientras disfruta de viajes y hoteles en primera clase, con toda clase de lujos.

En su opinión, la actitud del exmandatario es irresponsable.

De ahí que exhortó a la clase política, a priorizar los temas que son verdaderamente importantes, en lugar de centrarse en una interpelación que, hasta ahora, no ha podido demostrar la supuesta culpabilidad de Lasso.

En este sentido, cuestionó a su colega Roberto Cuero, del bloque correísta, por decir que “no deben probar la existencia de peculado” para censurar al presidente, cuando la Constitución señala, precisamente, que la censura corresponde a un delito probado.

Asimismo, fustigó duramente al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, más preocupado de sus aspiraciones políticas que del bienestar del país. Saquicela, anotó, “se frota las manos y se cree ya con la banda presidencial”, pues busca la forma de “meterse por la ventana” al Palacio de Carondelet.

El parlamentario también hizo un enérgico llamado al gobierno, para que corrija su rumbo en beneficio del país. No hay plan de seguridad, no hay créditos baratos para campesinos, ganaderos y emprendedores, y no hay seguridad, anotó.