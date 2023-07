Carlos Alcaraz derrota a Novak Djokovic en la final de Wimbledon e inicia una nueva era en la historia del tenis mundial

20 Minutos .- Carlos Alcaraz cambió el curso de la historia este domingo en el All England Lawn Tennis and Croquet Club tras derrotar Novak Djokovic y arrebatarle su octavo título en Wimbledon (1-6/7-6/6-1/3-6/6-4). El joven de El Palmar acabó con el único miembro en activo del ‘Big Three’ en una titánica final de más de cuatro horas y media sobre la hierba de Londres, e inauguró una nueva era en el tenis mundial. Es el momento de los jóvenes, lo ha confirmado el verdadero profeta de la Next Gen reforzando además su puesto en lo más alto del ranking mundial.

No era favorito, nunca había jugado una final en la hierba de Wimbledon, y tenía en su mente el recuerdo de las semifinales de Roland Garros de hace poco más de un mes. En París Alcaraz se dio cuenta de que el reto de batir a Nole en un Grand Slam todavía era un sueño demasiado lejano , pero Wimbledon ha demostrado que los sueños se cumplen para aquellos que nunca dejan de creer.

Nunca bajar los brazos fue la clave de una final que más que un partido de tenis se convirtió en un thriller psicológico, especialmente con el varapalo inicial asestado por Novak Djokovic. Arrancó sobrexcitado el español tratando de romper el saque del serbio por la vía rápida, pero el jarro de agua fría no tardó en llegar. Los nervios le impedían meter la bola ante un rival de otra galaxia, y pronto el marcador se convirtió en la peor estocada que Djokovic podía dar al joven tenista español.