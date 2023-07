La final de Wimbledon, en directo | Alcaraz rompe el servicio a Djokovic en el quinto set y toma una ligera ventaja

Tiene el vínculo entre Novak Djokovic y la central de Wimbledon algo de amor incompleto, de deseo no correspondido. Lo hay, sí, pero tiende más a la conveniencia que al flechazo. El público inglés, noblote, siempre ha reconocido las fastuosas dotes del serbio sobre la hierba y su jerarquía ascendente en un torneo que hace no tanto dominaba el suizo Roger Federer, el verdadero suspiro del aficionado local. Pero ya no está el de Basilea, le ha birlado las llaves de la casa el balcánico –campeón de las cuatro últimas ediciones, en seis de las últimas ocho– y esta tarde Londres puede presenciar el octavo título de un tenista legendario al que tensa tanto como reconoce.

Para muestra, la última intervención de Djokovic frente al italiano Jannik Sinner. Las palmas dedicadas al joven italiano cada vez que amenazaba la victoria del rival contrastaron con algunos gritos a destiempo –puntuales, pero perceptibles casi todos los días– que intentaron desestabilizar al ganador, quien, resignado y a la vez enojado, trata de aceptar una situación extraña. Él, vencedor en seis de los ocho últimos majors que se han disputado, siempre ha profesado una predilección incondicional por el torneo tanto en su discurso como en sus gestos. Todos los ha hecho. Desde besar el césped cada vez que logra una victoria hasta comérselo. Entregado, Nole no percibe una respuesta acorde a su devoción.

Te lo cuenta Alejandro Ciriza. Puedes leer el artículo completo en este enlace.