Céline Dion anula su gira internacional de 2024 por la enfermedad neurológica que padece

La cantante canadiense Céline Dion (55 años) ha anulado por motivos de salud unos 40 conciertos previstos en Europa hasta abril de 2024. En diciembre, la cantante ya aplazó sus recitales programados en Europa entre febrero y julio de 2023. La estrella del pop “continúa su tratamiento” contra la rara enfermedad neurológica que padece, ha informado en un comunicado. “Me esfuerzo mucho por recuperar mis fuerzas, pero las giras pueden ser muy difíciles (…) Es mejor que anulemos todo ahora, hasta que realmente esté preparada para volver a los escenarios”, ha explicado la artista en un texto compartido en redes sociales.

Céline Dion padece el llamado síndrome de persona rígida, una enfermedad cuya causa exacta se desconoce, pero que tiene un origen aparentemente autoinmune. Esta patología, que afecta a una de cada un millón de personas, provoca dolores agudos y dificultad para moverse, impidiendo la actividad física intensa. “A veces los espasmos me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, confesó Dion, visiblemente emocionada, en un vídeo en 2022.

Los problemas de salud han acompañado a la artista durante toda su carrera. En 2018, Dion anunció la cancelación de varios conciertos en el Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas, debido a una intervención quirúrgica. La intérprete llevaba meses luchando contra una afección en su oído conocida como Trompa de Eustaquio Patulosa, que causa irregularidades en la audición. Parecía entonces que la cantante se recuperaba de uno de sus años más trágicos. Su esposo y uno de sus hermanos fallecieron en 2016.

“Tengo que anunciar, con tremenda decepción, la cancelación de la gira. Siento mucho decepcionaros a todos de nuevo”, se ha lamentado la cantante. “No es justo para vosotros que siga posponiendo los conciertos, y aunque me parte el corazón, es mejor que cancelemos ya hasta que esté lista para volver a los escenarios. Quiero que todos sepáis que no me rindo, y que estoy deseando volver a veros”.

“El equipo médico que acompaña a Céline hace un seguimiento de la evolución de la enfermedad y su tratamiento”, ha indicado su entorno en la nota. “Se rembolsarán las entradas compradas para las 42 fechas anuladas”, añadieron los organizadores de la gira.

Dion es una de las artistas más populares del mundo, conocida entre otros éxitos por My Heart Will Go On, canción de 1997 para la banda sonora de la película Titanic. Su vinculación con el cine no acaba ahí: en 2020, a pesar de su enfermedad, debutaba como actriz en la película romántica Text for You junto a Sam Heughan (Outlander) y Priyanka Chopra (Quantico). Para ella, tras más de tres décadas de carrera musical, 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y con muchos títulos coronando las listas de éxitos, era un reto participar en el proyecto.