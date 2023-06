Colesterol: un medicamento alternativo a las estatinas puede reducir las muertes por enfermedades cardíacas

Una de cada cinco personas muerte por una falla en el corazón (iStock) Una de cada cinco personas muerte por una falla en el corazón (iStock)

Los pacientes con factores de riesgo, como LDL alto y diabetes, pero que aún no han sido diagnosticados con enfermedad cardiovascular “son el grupo más grande de pacientes que atendemos”, dijo Berger. “Para las personas que no pueden o no quieren tomar estatinas, el ácido bempedoico ofrece una alternativa”, agregó Berger.