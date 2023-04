Efemérides del 12 de abril: qué pasó un día como hoy

Hazañas, tragedias, nacimientos y decesos son los hechos más importantes que pasaron un día como hoy.

El 12 de abril ha sido fecha de incontables hechos que marcaron a la humanidad a tal grado que son apuntados en los calendarios e internacionalmente conocidos como efemérides.

Estos eventos incluyen desde acontecimientos legendarios, infames tragedias y avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes importantes como líderes sociales, científicos y artistas, es lo que nos traen las efemérides de este martes.

467: En Roma (Italia), Antemio es proclamado emperador.

1204: Constantinopla es conquistada durante la Cuarta Cruzada.

1557: En Ecuador se funda la aldea de Cuenca.

1606: Gran Bretaña adopta la bandera de la Unión.

1609: Los Países Bajos se independizan del Reino de España.

1633: En Italia, la Inquisición acusa de manera infundada a Galileo Galilei de herejía.

1752: En España, el rey Fernando VI firma el decreto por el que se crea la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, inaugurada al día siguiente.

1779: Se firma el tratado de Aranjuez, por el cual España interviene en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

1814: Se presenta el Manifiesto de los Persas al rey Fernando VII de España.

1820: En Grecia, Aléxandros Ipsilantis es declarado líder de Filikí Etería, una organización secreta con el objetivo de expulsar de ese país el Imperio otomano.

1860: En Venezuela, Manuel Felipe de Tovar presta juramento como primer presidente electo.

1861: En los Estados Unidos se da inicio a la Guerra de Secesión con el asalto confederado al Fuerte Sumter.

1864: En Fort Pillow (Tennessee) ―en el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos― las fuerzas confederadas (esclavistas) asesinan a la mayoría de los soldados afroestadounidenses que se habían rendido.

1865: En el marco de la Guerra Civil Estadounidense, la localidad de Mobile (Alabama) es tomada por las fuerzas antiesclavistas.

1869: En Cuba, Carlos Manuel de Céspedes asume como primer presidente de la República en Armas (contra el Reino de España).

1870: En España se realiza un consejo de guerra para juzgar al Duque de Montpensier, que había matado en duelo a su primo el infante don Enrique de Borbón.

1877: El Reino Unido se anexiona Transvaal.

1886: En el estado de Antioquia (Colombia) se funda el municipio de Caucasia.

1900: En Tuguegarao (Filipinas) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 42,2 °C (107,9 °F).

1904: En Barcelona, Antonio Maura (presidente del Consejo de Ministros) sufre un atentado con arma blanca.

1917: En el marco de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas canadienses vencen a los alemanes en la batalla de la cresta de Vimy.

1923: En Tablada (Sevilla) el rey Alfonso XIII inaugura el aeródromo.

1927: En Shanghái, Chiang Kai-shek ordena ejecutar a miembros del Partido Comunista.

1928: En Milán (Italia), el rey Víctor Manuel III, sale ileso de un atentado en la inauguración de la Feria de Muestras.

1931: En España se celebran las elecciones municipales en las cuales las candidaturas republicanas consiguen la mayoría en 41 capitales de provincia, lo que daría pie a la proclamación de la Segunda República.

1937: En Rugby (Reino Unido) sir Frank Whittle pone a prueba uno de los primeros aeroplanos a reacción de la historia.

1942: Ocurre la peor tragedia minera en la historia mundial al morir 1500 mineros en una mina carbonífera en Honkeiko, en la Manchuria (China) durante la ocupación japonesa.

1945: En los Estados Unidos, Harry S. Truman se convierte en trigésimotercer presidente.

1945: En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, Chile declara la guerra a Japón.

1946: En España se crea el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas, predecesor de actual organismo de Loterías y Apuestas del Estado.

1950: En Mónaco, el príncipe Rainiero III sube al trono.

1954: En Decca Records, Bill Haley & His Comets graban Rock Around the Clock, una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll.

1955: En los Estados Unidos, la vacuna contra la polio, desarrollada por el doctor Jonas Salk, es declarada segura y efectiva.

1955: En Bolivia, por decreto del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, se dicta el Día del Niño.

1961: El cosmonauta soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo a bordo de la nave Vostok 1 convirtiéndose en el primer hombre lanzado al espacio.

1962: En un pozo a 151 metros bajo tierra, en el área U9n del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 10:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Hudson, de 1 kt. Es la bomba n.º 226 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1962: En España, las Cortes aprueban la nacionalización del Banco de España.

1963: En las costas de Dinamarca, el submarino nuclear soviético K-33 choca con el barco mercante finlandés Finnclipper.

1968: En Skull Valley (Estados Unidos) accidente de gas nervioso.

1980: Samuel Doe toma el control de Liberia en un golpe de Estado, acabando con 130 años de democracia.

1981: El transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por dos hombres, inicia con éxito su primer vuelo espacial.

1982: En el marco de la guerra de las Malvinas, Reino Unido comienza la reocupación de las islas Malvinas (que mantenía invadidas desde 1832 y que Argentina recuperó a la fuerza diez días antes).

1983: En Los Ángeles (California), la película española Volver a empezar de José Luis Garci, consigue por primera vez para España el Premio Óscar a la mejor película en lengua no inglesa.

1985: En el restaurante El Descanso, de la ciudad de Madrid (España), un atentado atribuido a la Yihad islámica deja como saldo 18 muertos y 82 heridos.

1992: Cerca de París se inaugura Eurodisney.

1992: En Madrid (España) se reinaugura, cien años después de su fundación, la Estación de Atocha, el mayor complejo ferroviario de España y uno de los más importantes de Europa.

1994: En El Cairo (Egipto), Israel y la OLP concluyen el acuerdo sobre la policía palestina que se desplegará en Gaza y Jericó y que contará con 9000 hombres.

1994: En Arizona (Estados Unidos), los abogados Laurence Canter y Martha Siegel un software casero de marketing para promover los servicios de su bufete. Es considerado el primer spam o correo basura masivo en los grupos de noticias.

1999: Un avión de la aerolínea Avianca, es secuestrado mientras cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá.

1999: El presidente de los Estados Unidos Bill Clinton es citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el escándalo de sus relaciones sexuales con la becaria Monica Lewinsky.

2001: Se celebra por primera vez La noche de Yuri.

2002: ―en medio del golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela, el empresario Pedro Carmona asume la presidencia y disuelve todos los poderes públicos.

2005: En los Estados Unidos, la empresa AMD presenta el microprocesador Opteron, de doble núcleo.

2005: En los Estados Unidos, la empresa Intel presenta el microprocesador Pentium D, de 64 bits.

2007: Doble atentado de Al Qaeda en Argel (Argelia). Más de treinta personas mueren y 200 heridas tras inmolarse dos terroristas: uno en una comisaría de policía y el otro frente al mismo Parlamento argelino.

2019: En Brasil, dos edificios se desploman en Muzema, comunidad en la Zona Oeste de Río de Janeiro, dejando al menos 20 muertos y 4 desaparecidos.

2022: Se registra un tiroteo en un vagón en el metro de Nueva York, dejando al menos 16 heridos.

Cumpleaños

-599: Mahavira, religioso indio, creador del jainismo (f. 527 a. C.).

1484: Antonio da Sangallo el Joven, arquitecto italiano (f. 1546).

1526: Marc-Antoine Muret, humanista francés (f. 1585).

1539: Inca Garcilaso de la Vega, poeta peruano (f. 1616).

1550: Edward de Vere, político británico (f. 1604).

1577: Cristián IV, rey dinamarqués (f. 1648).

1707: José Benegasi y Luján, escritor español (f. 1770).

1713: Guillaume-Thomas Raynal, escritor francés (f. 1796).

1722: Pietro Nardini, violinista y compositor italiano (f. 1793).

1748: Antoine-Laurent de Jussieu, botánico francés (f. 1836).

1777: Henry Clay, estadista estadounidense (f. 1852).

1807: Parley P. Pratt, religioso estadounidense, uno de los pioneros de la fe mormona (f. 1857).

1817: Antonio López y López, empresario español (f. 1883).

1839: Nikolái Przevalski, explorador ruso (f. 1888).

1848: José Gautier Benítez, poeta puertorriqueño (f. 1880).

1852: Carl Louis Ferdinand von Lindemann, matemático alemán (f. 1939).

1859: Rafael Uribe Uribe, abogado, periodista, diplomático y militar colombiano (f. 1914).

1861: Julio Marienhoff, ingeniero ruso-argentino (f. 1932).

1871: Ioannis Metaxás, general y dictador griego (f. 1941).

1878: Richard Goldschmidt, genetista alemán (f. 1958).

1880: Harry Baur, actor francés (f. 1943).

1881: Jean-René Gauguin, escultor danés (f. 1961), hijo de Paul Gauguin.

1884: Otto Fritz Meyerhof, fisiólogo alemán, premio nobel de medicina en 1922 (f. 1951).

1885: Robert Delaunay, pintor francés (f. 1941).

1885: Paco Bru, futbolista, entrenador y árbitro de fútbol español (f. 1962).

1892: Johnny Dodds, músico estadounidense (f. 1940).

1894: Francisco Craveiro Lopes, militar y político portugués, presidente de Portugal entre 1951 y 1958 (f. 1964).

1898: Lily Pons, soprano estadounidense (f. 1976).

1902: Hermenegildo Cuenca Díaz, militar y político mexicano (f. 1977).

1903: Luis José Moglia Barth, guionista y cineasta argentino (f. 1984).

1903: Jan Tinbergen, economista neerlandés (f. 1994).

1908: Carlos Lleras Restrepo, político colombiano, presidente de Colombia entre 1966 y 1970 (f. 1994).

1910: Gillo Dorfles, crítico de arte, pintor y filósofo italiano (f. 2018).

1912: Georges Franju, cineasta francés (f. 1987).

1913: Keiko Fukuda, pionera del judo japonés (f. 2013).

1916: Benjamin Libet, neurólogo estadounidense (f. 2007).

1918: Cayetano Martí Valls, escritor mallorquí (f. 2007).

1923: Dolores Castro Varela, narradora, poeta, crítica literaria y ensayista mexicana (f. 2022).

1924: Peter Safar, médico austriaco (f. 2003).

1924: Raymond Barre, primer ministro francés (f. 2007).

1926: José Utrera Molina, exministro y abogado español (f. 2017).

1926: James Hillman, psicólogo estadounidense (f. 2011).

1928: Luis Medina Castro, actor argentino (f. 1995).

1930: José Asenjo Sedano, escritor español (f. 2009).

1931: Chico Anysio, actor y humorista brasileño (f. 2012).

1931: Ricardo Romero, músico y cantante argentino, del grupo Los Cinco Latinos.

1932: Lakshman Kadirgamar, político cingalés (f. 2005).

1932: Tiny Tim, cantante, cronista y trovador (f. 1996).

1933: Montserrat Caballé, soprano española (f. 2018).

1933: Violeta Zúñiga, activista por los derechos humanos chilena (f. 2019).

1939: Alan Ayckbourn, escritor británico.

1940: Herbie Hancock, músico estadounidense de jazz.

1941: Bobby Moore, futbolista británico (f. 1993).

1942: Jacob Zuma, político sudafricano, presidente de Sudáfrica entre 2009 y 2018.

1942: Carlos Reutemann, piloto de automovilismo, senador y político argentino (f. 2021).

1944: John Kay, músico alemán.

1945: Lee Jong Wook, diplomático surcoreano (f. 2006).

1946: Beto Fernán, cantautor argentino (f. 1980).

1946: Ed O’Neill, actor estadounidense.

1947: Tom Clancy, escritor estadounidense (f. 2013).

1947: David Letterman, presentador de televisión estadounidense.

1947: Antonin Kratochvil, fotógrafo español.

1948: Joschka Fischer, político alemán.

1948: Marcello Lippi, entrenador italiano de fútbol.

1949: María José Demare, actriz y cantante de tango argentina.

1949: Scott Turow, escritor estadounidense.

1950: Flavio Briatore, directivo automovilístico italiano.

1953: Álex Angulo, actor español (f. 2014).

1954: Pat Travers, músico canadiense.

1956: Andy García, actor cubanoestadounidense.

1956: Herbert Grönemeyer, cantante alemán.

1956: Walter Salles, director de cine brasileño.

1957: Vince Gill, músico estadounidense.

1957: Ignacio Mantilla, matemático colombiano.

1958: Benjamín González, atleta español (f. 2011).

1958: Omar Palma, futbolista, entrenador y político argentino.

1961: Miguel Lora, exboxeador colombiano, campeón mundial del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo entre 1985 y 1988.

1961: Lisa Gerrard, cantante australiana.

1962: Carlos Sainz, automovilista español.

1967: Mellow Man Ace, rapero cubano.

1967: Neil Fanning, actor australiano.

1969: Martín ‘Mono’ Fabio, cantante de rock argentino, del grupo Kapanga.

1971: Nicholas Brendon, actor estadounidense.

1971: Shannen Doherty, actriz estadounidense.

1972: Kenji Hamada, actor de voz japonés.

1972: Sebnem Ferah, cantante turco.

1972: Reyli, cantautor mexicano.

1974: Sylvinho, futbolista brasileño.

1974: Slava Mogutin, fotógrafo y artista multimedia ruso exiliado en los Estados Unidos.

1974: Marley Shelton, actriz estadounidense.

1976: Mathías Brivio, presentador de televisión, locutor y periodista peruano.

1976: Brad Miller, baloncestista estadounidense.

1977: Gemma Mengual, nadadora sincronizada española.

1977: Giovanny Espinoza, futbolista ecuatoriano.

1978: Guy Berryman, músico británico de la banda Coldplay.

1979: Carolina La O, cantante colombiana.

1979: Claire Danes, actriz estadounidense.

1979: Mateja Kežman, futbolista serbio.

1979: Jennifer Morrison, actriz y modelo estadounidense.

1980: Brian McFadden, cantante irlandés de la banda Westlife.

1980: Erik Mongrain, músico canadiense.

1981: Nicolás Burdisso, futbolista argentino.

1982: Juan Pablo Brzezicki, tenista argentino.

1982: Deen, cantante bosnio.

1983: Jelena Dokić, tenista australiana.

1985: Maleja Restrepo, actriz, presentadora y modelo colombiana.

1986: Blerim Džemaili, futbolista suizo.

1986: Lorena Gómez, cantante española.

1987: Brendon Urie, músico estadounidense, líder de la banda Panic! at the Disco.

1988: Pierre Bengtsson, futbolista sueco.

1988: Rvssian, Productor, Compositor y Cantante Jamaicano.

1989: Pedro Hernández, beisbolista venezolano.

1989: Antonia Iacobescu, cantante rumana.

1989: Valentin Stocker, futbolista suizo.

1989: Vegeta777, Youtuber español.

1990: Hiroki Sakai, futbolista japonés.

1992: Giorgio Cantarini, actor italiano.

1992: Daniele Donnarumma, futbolista italiano.

1992: Chad le Clos, nadador sudafricano.

1994: Saoirse Ronan, actriz estadounidense-irlandesa.

1994: Sehun, cantautor, modelo, rapero, bailarín y actor surcoreano, miembro del grupo EXO.

1997: Katelyn Ohashi, gimnasta estadounidense.

1997: Andrejs Cigaņiks, futbolista letón.

1998: Paulo Londra, cantante argentino.

2000: Manuel Turizo, cantante colombiano.

Muertes

-45: Cneo Pompeyo el Joven, general romano (n. 75 a. C.).

65: Séneca, filósofo hispanorromano, condenado al suicidio por el emperador Nerón (n. 4).

238: Gordiano II, emperador romano, hijo de Gordiano I; en batalla (n. 192).

238: Gordiano I, emperador romano; suicidio (n. 159).

352: Julio I, 35.º papa italiano (n. siglo iii).

1125: Ladislao I de Bohemia (n. 1065).

1258: Margarita de Borbón, reina de Navarra y condesa de Champaña (n. 1211).

1550: Claudio I de Guisa, soldado francés (n. 1496).

1555: Juana «la Loca», reina castellana (n. 1479).

1675: Richard Bennett, político inglés (n. 1609).

1704: Jacques-Bénigne Bossuet, clérigo, predicador e intelectual francés (n. 1627).

1748: William Kent, arquitecto británico (n. 1685).

1782: Pietro Metastasio, escritor y poeta italiano (n. 1698).

1814: Charles Burney, historiador de música británico (n. 1726).

1817: Charles Messier, astrónomo francés (n. 1730).

1870: Adolf Wuttke, teólogo alemán (n. 1819).

1871: Pierre Leroux, político francés (n. 1797).

1881: José Luis Gómez Sánchez, jurista y político peruano (n. 1799).

1899: Henry Becque, escritor francés (n. 1837).

1900: Tomás Gomensoro, presidente uruguayo (n. 1810).

1902: Marie Alfred Cornú, físico francés (n. 1842).

1912: Clara Barton, enfermera de la Cruz Roja (n. 1821).

1920: Teresa de Los Andes, monja carmelita y santa chilena (n. 1900).

1924: Enrico Ferri, escritor, criminólogo y político italiano (n. 1856).

1933: Querido Moheno, abogado, político y diplomático mexicano (n. 1873).

1938: Serafín Álvarez Quintero, comediógrafo español (n. 1871).

1945: Peter Raabe, compositor y director de orquesta alemán (n. 1872).

1945: Franklin D. Roosevelt, político estadounidense, presidente entre 1933 y 1945 (n. 1882).

1948: Julio Vilamajó, arquitecto uruguayo (n. 1894).

1949: Virginia Vera, cantante, guitarrista, compositora y actriz argentina de origen italiano (n. 1898).

1954: Luis Cabrera Lobato, abogado y político mexicano (n. 1876).

1954: Francisco José Múgica, militar y político mexicano (n. 1884).

1959: Primo Mazzolari, sacerdote italiano (n. 1890).

1962: Antoine Pevsner, escultor ruso (n. 1886).

1971: Ígor Tamm, físico soviético, premio nobel de física en 1958 (n. 1895).

1975: Joséphine Baker, cantante y bailarina (n. 1906).

1976: Henrik Dam, bioquímico y fisiólogo danés, premio nobel de medicina en 1943 (n. 1895).

1980: William R. Tolbert, Jr., presidente liberiano (n. 1913).

1981: Joe Louis (Joseph Louis Barrow, «el bombardero de Detroit»), boxeador estadounidense (n. 1914).

1981: Hendrik Franciscus Andriessen, organista, pianista y compositor neerlandés (n. 1892).

1981: Yasuhiko Asaka, príncipe japonés, fundador de una rama colateral de la Familia imperial japonesa (n. 1887)

1983: Comandante Marcial (Salvador Cayetano Carpio), político y sindicalista salvadoreño, cofundador del FMLN (n. 1918).

1984: Edwin T. Layton, cotraalmirante estadounidense (n. 1903).

1986: José Jabardo, ciclista español (n. 1915).

1988: Jorge Salcedo, actor argentino (n. 1915).

1989: Abbie Hoffman, activista estadounidense (n. 1936).

1989: Sugar Ray Robinson, boxeador estadounidense (n. 1921).

1989: Tilda Thamar, actriz argentina (n. 1921).

1995: Pedro Vuskovic, economista y político chileno (n. 1924).

1997: George Wald, bioquímico estadounidense, premio nobel de fisiología y medicina en 1967 (n. 1906).

2004: Juanito Valderrama, cantante flamenco español (n. 1916).

2006: Shekhar Mehta, piloto de rally ugandés (n. 1945).

2008: Patrick Hillery, presidente irlandés (n. 1923).

2010: María Aurelia Bisutti, actriz argentina (n. 1930).

2011: Agustín Acosta Lagunes, político mexicano (n. 1929).

2014: Maurício Alves Peruchi, futbolista brasileño (n. 1990).

2015: Carlos Manuel Varela, director de teatro, dramaturgo, gestor cultural y profesor uruguayo (n. 1940).

2016: Mohammad Al Gaz, político y diplomático emiratí (n. 1930).

2016: Elcira Olivera Garcés, actriz argentina (n. 1924).

2017: Charlie Murphy, actor y comediante estadounidense, hermano mayor de Eddie Murphy (n. 1959).

2018: Deborah Coleman, guitarrista y cantante estadounidense (n. 1956).

2018: Sergio Pitol, escritor, traductor y diplomático mexicano (n. 1933).

2020: Keiji Fujiwara, actor japonés de doblaje (n. 1964).

2020: Stirling Moss, piloto de automovilismo británico (n. 1929).

2021: Galen Weston, empresario canadiense (n. 1940).