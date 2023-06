El presidente Guillermo Lasso dispuso que el edificio donde funciona el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), en Quito, sea devuelto al Banco Central del Ecuador.

El lunes 5 de junio, el mandatario emitió el Decreto Ejecutivo No. 759, con el que deroga dos decretos firmados, en 2010 y 2012, por el expresidente Rafael Correa.

En esos decretos, el exmandatario dispuso la transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Banco Central al CPCCS y a Inmobiliar.

En el Decreto Ejecutivo No. 493, firmado en 2010, el expresidente dispuso que el edificio ubicado en la calle Santa Prisca, en Quito, sea utilizado por del Consejo de Participación Ciudadana.

Fachada del edifico del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), el 24 de noviembre de 2022. PRIMICIAS

Pero, en el nuevo decreto, el presidente Lasso argumenta que el Código Orgánico Monetario vigente en la actualidad dispone en el artículo 56,1 que el Banco Central del Ecuador tiene prohibido “proporcionar ayudas, donaciones o contribuciones financieras a personas naturales o jurídicas”.

CPCCS: Es un capricho infantil de Lasso

El presidente del CPCCS, Alembert Vera, rechazó la decisión del presidente Guillermo Lasso de terminar el comodato del edificio donde funcionan sus instalaciones.

Pero, lo llamó a “reflexionar y cambiar su decisión”, para que el CPCCS pueda mantener sus oficinas.

Vera dijo que la medida refleja los “caprichos infantiles” del presidente Lasso y advirtió que no puede tratar a las instituciones como agencias de banco.

Según Vera, Lasso pretende forzar vía decreto lo que no consiguió en las urnas, con el referendo que pretendía restar funciones al Consejo de Participación.

Y agregó que ahora el Gobierno ya no puede interferir “con descaro” en las demás funciones, como lo hacía, según Vera, con el anterior CPCCS.

Por eso, el titular del Consejo de Participación insistió en llamar al Mandatario a recapacitar y echar atrás su decisión de retirar “la casa del pueblo”.

Más temprano, en un video, Vera había calificado de ‘absurda y como una payasada’ la disposición del Gobierno.

“Quisieron destruir al Consejo, quieren destruirlo con indagaciones de la fiscal general, y ahora llegan a la payasada de querer quitarnos nuestra sede”.

No descartan medidas legales

El presidente del CPCCS recordó, además, que existe un convenio firmado entre el Banco Central y el Consejo para el uso del edificio.

Según Vera, ese convenio no puede disolverse sin la revisión de ambas partes.

Y agregó que el documento estipula que la propiedad del edificio debía pasar a manos del CPCCS y que la transferencia sería gratuita.

El funcionario advirtió que no van a permitir que el Gobierno les quite el edificio porque, a su criterio, los decretos son ilegales y no ha habido mediación para disolver el convenio. Por lo que, si el Banco Central y el Ejecutivo insisten en esta decisión, dijo que pelearán en el terreno legal.

Entre las opciones legales del Consejo están:

Demandar al banco central por incumplimiento contractual

Demandas civiles para el cumplimiento del contrato que no termina hasta que se concrete la transferencia de dominio.