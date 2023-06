Fernando Villavicencio analiza sus planes para combatir mafias políticas

Combatir las mafias políticas será la prioridad de Fernando Villavicencio, en caso de llegar al poder.

En diálogo con “Punto de Orden”, el candidato presidencial, que participará por las listas 25 del movimiento “Construye”, analizó algunos de sus planes de gobierno.

Su mayor interés, dijo, será conseguir un Ecuador seguro. Una “mesa servida” para que el siguiente régimen, en el 2025, pueda trabajar en mejores condiciones.

Para ello apelará a un trabajo radical de Policía y Fuerzas Armadas, de forma técnica, y sin “Rambos de Play Station”.

El objetivo será cortar la cabeza, y no la cola, de esas mafias. En especial de la política, ante lo cual “no le temblará la mano”.

Villavicencio dijo respetar la gestión del actual presidente Lasso, pero lo calificó de “paniaguado”, ya que no tuvo la suficiente energía para enfrentar el problema.

El aspirante advirtió que será una batalla transnacional, ya que detrás de las aparentes mafias nacionales hay, en realidad, carteles mexicanos de la droga. De ahí la necesidad de buscar el apoyo de Estados Unidos y Europa, lo que será uno de los primeros puntos de su gestión.

En este marco, dijo que dispondrá a las Fuerzas Armadas un control estricto en fronteras y carreteras, y en los 10 puertos del país. En especial el de Guayaquil, de donde sale el 85% de la cocaína incautada en el exterior.

Para ello impulsará en la futura Asamblea Nacional, una Ley de Inteligencia, que permitirá fortalecer la lucha contra las mafias.

Sin pactos

Villavicencio advirtió que, de llegar a Carondelet, combatirá los actos de corrupción cometidos por el correísmo.

También dejó en claro que bajo ningún concepto pactará con esa tendencia, como sí hizo el presidente Lasso, por ejemplo, en el trámite de la primera reforma tributaria. Las abstenciones, que tanto necesitaba, a cambio de dejar pasar el habeas corpus para la liberación del ex vicepresidente Jorge Glas.

Villavicencio afirmó saber dónde están los dineros robados por los líderes correístas, y de muchos otros actuales o anteriores ministros, jueces, fiscales y autoridades. De ahí la necesidad de insistir en la Ley de Extinción de Dominio, y en el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que se convertirá en un motor de investigación de operaciones financieras inusuales, y que permitirá detectar el origen de las riquezas mal habidas.

Fiscalizar a CNE

Villavicencio también prometió fiscalizar la gestión del Consejo Nacional Electoral, muy cuestionado por varias irregularidades detectadas en los últimos procesos democráticos.

En su opinión, las Fuerzas Armadas, en las cuales tiene total confianza, deben encargarse del escaneo y traslado de las actas, a fin de garantizar que no existan anomalías.

Tabla de drogas

Asimismo, el candidato presidencial, si gana los comicios, ofrece eliminar de inmediato la llamada “tabla de drogas”, supuestamente creada para que los adictos no sean detenidos por portar pequeñas cantidades de uso personal.

Para Villavicencio, esa “tabla” es una puerta abierta al microtráfico, y se puede eliminar con un simple decreto.

En su lugar, promete construir un registro de consumidores, que recibirán atención inmediata del Estado.

Iza no representa a indígenas

Finalmente, Villavicencio explicó que Nicolás Iza, presidente de la Conaie, desistió de participar en las elecciones de agosto, al darse cuenta de la escasa aceptación que tiene.

A su juicio, no se lanzó para no verse descubierto, ya que vive del miedo, y no es realmente un demócrata.

Además, desistió de su candidatura, dijo, para “darle una manito a su pana Rafael Correa”, pues le habría quitado unos pocos votos.

Villavicencio anotó que mantiene una estrecha amistad con las verdaderas bases del movimiento indígena. No con Iza, que no responde a ellas, sino solo a sus intereses.