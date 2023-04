El movimiento Pachakutik en la Asamblea se resiste a las amenazas de Leonidas Iza

La Hora .– Las amnistías que aprobó la Asamblea el 10 de marzo de 2022 a Leonidas Iza, a Mesías Tatamuez, expresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y a Onías Lautaro Muevecela, activista antiminero del Azuay, aún no pueden ser ejecutadas.

Cuando el proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, está a pocas horas de entrar a una nueva fase en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la dirigencia de la Conaie aumenta la presión a los legisladores de Pachakutik para que voten a favor de la destitución del mandatario.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, anunció que se hará un seguimiento minucioso en comunas, pueblos y nacionalidades donde “cada acto (del asambleísta) deberá ser explicado, caso contrario se aplicarán procesos rigurosos internos”, advirtió.

El dirigente indígena fue quien lideró el violento paro de junio de 2002, cuando también se quiso sacar a Lasso del poder. Esa manifestación se dio luego de que el Parlamento aprobó una amnistía a favor de Iza y otros dirigentes de organizaciones sociales y sindicales por otra violenta protesta ocurrida en 2019 y que todavía no puede ser ejecutada a su favor por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE)-

Cada asambleísta “de hoy en adelante”, al menos los que dependen de la estructura del movimiento indígena “serán dados seguimiento, observados y sostenidos” por las estructuras organizativas en cada territorio, remarcó Iza.

Amedrentamientos

El 28 de junio de 2022, Guisella Molina (Pachakutik), quien entonces no respaldó con su voto la moción para destituir a Guillermo Lasso, denunció en el Pleno de la Asamblea haber sido objeto de amenazas y amedrentamientos en los exteriores de su domicilio para obligarle a votar a favor de la destitución.

Respuesta contundente

A los legisladores de Pachakutik, las ‘advertencias’ de Iza les tienen sin cuidado. Mario Ruiz, recientemente designado jefe de bloque de Pachakutik, tomó distancia de los ‘llamados de atención’ de Iza.

Ruiz pidió a la dirigencia de la Conaie no hablar de represalias, y por el contrario, llamó a las bases a construir leyes y proyectos que permitan defender el agua, la tierra, a los agricultores y campesinos.

“Hay que preguntarles a los compañeros qué es lo que pretenden con quererle arrodillar al Pachakutik hacia el correísmo; nosotros no estuvimos de acuerdo cuando aquí se pretendió arrodillarle al Pachakutik al Gobierno. En esa ocasión nos opusimos y nos declaramos rebeldes”, afirmó.

Insistió que, si ahora también se pretende arrodillar al Pachakutik al correísmo, en busca de votos para dejar en la impunidad lo que ocurrió en los gobiernos pasados, “(sepan) que no les vamos a apoyar así digan lo que digan y así hagan lo que hagan. No les vamos a apoyar porque ese no es nuestro proyecto político. Si es que ahora nos quieren decir Lassistas, es problema de ellos, no les vamos a apoyar”, insistió Ruiz.

“En Pachakutik nos une una hermandad con todas las organizaciones sociales, salimos de las luchas sociales de la Conaie, pero Pachakutik acoge al sector indígena, a obreros, campesinos, mestizos, indígenas, afroecuatorianos, montubios. El Pachakutik no es solo de los indígenas, es de todos los que quieran plantear un modelo de desarrollo económico alternativo al extractivismo. Ese es nuestro proyecto político”, enfatizó. (SC)

Defensa presenta los alegatos finales

Después de cinco días de comparecencias a la Comisión de Fiscalización, la defensa técnica del presidente de la República, Guillermo Lasso, prepara los alegatos finales que serán presentados este 26 de abril de 2023.

Ocurrirá a menos de 24 horas para que se cumpla el plazo de diez días, como lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), para que las partes procesales presenten en esta mesa legislativa las pruebas de cargo y de descargo.

Los argumentos de defensa son preparados por un equipo legal liderado por Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia de la República, y Édgar Neira, abogado de Lasso, quien se encargará de presentar las pruebas en la Comisión. “Será un alegato técnico-jurídico de acuerdo a la estrategia que nos hemos planteado”, explicó Ortiz.

Los ejes con los fundamentos de defensa se sintetizan en lo que ha ocurrido desde el 18 de abril cuando iniciaron las comparecencias.

También girará en torno a las declaraciones de los testigos y elementos probatorios en base, por ejemplo, a la comparecencia del Oswaldo Rosero y Christian Panchi (exgerentes de Flopec) quienes afirmaron que Jhonny Estupiñán (exgerente de Flopec) dejó la gerencia de la empresa, no por denunciar presuntas irregularidades en el contrato con Amazonas Tanker, sino porque no presentó los balances financieros que fueron requeridos por el directorio en tres ocasiones.

Ortiz afirmó que en estos días, la defensa ha demostrado la inexistencia de la presunta infracción.

Después del jueves 27 de abril, empezarán a correr otros diez días (hasta el 7 de mayo) para que la presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (CREO), redacte el informe para ponerlo a consideración de la Mesa para la votación.