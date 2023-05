El sindicato de guionistas de Hollywood se declara en huelga y paraliza la producción de series y películas

EL UNIVERSO.- El anterior paro de guionistas fue del 2007 al 2008, duró 100 días y le costó al sector unos 2.000 millones de dólares.

Hollywood, la gigante industria del entretenimiento, se paraliza desde este martes con el paro de miles de guionistas. Según un comunicado de su sindicato, el WGA, la huelga se da después de que las conversaciones de los guionistas con los estudios y las plataformas de “streaming” sobre remuneraciones y condiciones laborales terminaran sin acuerdo.

“No hemos llegado a un acuerdo con los estudios y las plataformas. Estaremos en huelga después de que expire el contrato a la medianoche” del lunes, escribió el WGA. Entre las principales demandas de este grupo están salarios más altos y una mayor participación en las ganancias generadas por el auge del “streaming”.

The Board of Directors of the @WGAwest and the Council of the @WGAeast , acting upon the authority granted to them by their memberships, have voted unanimously to call a strike, effective 12:01 AM, Tuesday, May 2.

Los guionistas aluden al hecho de que sus salarios están estancados o devaluados debido a la inflación, mientras que sus empleadores se lucran y aumentan los salarios de sus ejecutivos. Señalan que nunca hubo tantos guionistas trabajando por el salario mínimo fijado por los sindicatos y denuncian que las cadenas de televisión contratan a menos gente para escribir series cada vez más cortas.

Sin embargo, las respuestas de los estudios a las solicitudes fueron “totalmente insuficientes, dada la crisis existencial que enfrentan los guionistas”, dijo el WGA.

La Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a estudios como Disney, CBS, Amazon, Sony, Warner Bros. Discovery, NBC y Netflix, sostiene que tiene que reducir costos debido a las presiones económicas. Sus representantes afirmaron haber presentado una “propuesta integral” que incluía un aumento en la remuneración de los guionistas pero dijeron no estar dispuestos a mejorar esta oferta dada la magnitud de las demás solicitudes” del gremio.

Mientras no haya un acuerdo, la huelga de guionistas podría retrasar la producción de series de televisión y películas de Hollywood. Incluso algunos “late-night shows” se suspenderían inmediatamente.

Seth Meyers, anfitrión de su programa “Late Night with Seth Meyers”, fue guionista en “Saturday Night Live” y apoya al pedido del sindicato. “Yo creo firmemente que lo que los escritores están pidiendo no es irrazonable, y como miembro orgulloso del gremio, estoy muy agradecido de que haya una organización que vela por los mejores intereses de los escritores”, dijo durante una emisión.

‼️| @sethmeyers on the impending writers strike:

"I … feel very strongly that what the writers are asking for is not unreasonable, and as a proud member of the Guild, I'm very grateful that there's an organization that looks out for the best interests of writers." #WGAstrong pic.twitter.com/2UUaY3Ucc7

— Stephanie Aly (@latenightist) April 28, 2023