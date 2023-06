El sol, un riesgo para los perros que suele pasar desapercibido

La organización sostiene que sin importar que el perro suela hacer ejercicio de forma regular, su dueño siempre debe estar pendiente para notar algún síntoma en días calurosos y húmedos, especialmente en Ecuador, país conocido por dicho tipo de clima.

Además, también debe revisar regularmente la temperatura del suelo por el que camina el animal para verificar que no sea demasiado caliente. Dicho detalle suele ser dejado de lado porque el humano no lo nota, debido a que no suele ir descalzo. No obstante, una superficie sumamente caliente puede lastimar de sobremanera a un perro.