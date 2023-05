‘Influencer’ danés documenta su paso por Ecuador: le ofrecen jarabe erótico a 50 centavos y ecuatorianas se le abalanzan en las calles de Quito

Desde esa primera documentación, PilgArt Explores, cuyo nombre real es Sebastian, ha recorrido las distintas regiones del Ecuador, excepto la insular. El joven cocinó cuy en Latacunga, probó canelazo, degustó yapingacho, se sumergió en el Quilotoa, hizo un ritual con un chamán, recorrió en un barco la Amazonía y bebió aguardiente con locales.

Sus fotos de Instagram muestran que también ha estado en Manta, Loja y Baños de Agua Santa. Ahora se encuentra en Guayaquil, del que la mayoría de ecuatorianos que ha conocido durante el viaje le ha advertido: “No vayas”. El influencer dijo que él quería averiguar por su cuenta si es cierto que es la ciudad más peligrosa del Ecuador.

En su más reciente video, que subió hace cuatro días, enseñó su paseo por el centro de Guayaquil, donde comió fritada en un quiosco. Aunque le dijeron que no grabara y que no sacara sus dispositivos, él lo hizo “mientras no vaya pase por el banco”. Comparó la zona con el área de Wall Street en Nueva York. “Todos los bancos del Ecuador parecen estar aquí. Guayaquil parece ser la ciudad más financiera del país, donde todo el comercio sucede”, relató.

Nombró el toque de queda, aunque parecía estar desinformado: “Desde las 20:00 nadie puede salir aquí, solo unos cuantos delincuentes corriendo por la ciudad”. Sebastian se acercó al mercado central, donde compró queso, jugo de guanábana y una gorra de los Celtics de Boston.