La inseguridad empuja a contratar seguros de autos y vivienda en Ecuador

El Comercio .- Tras la pandemia hay un mayor interés por asegurar autos y viviendas (multiriesgo) en Ecuador.

Uno de los factores que incide es la percepción de inseguridad que hay en las familias. Con estos seguros buscan no perder sus bienes muebles o inmuebles, en caso de robo.

Según registros de la Fiscalía, los robos de autos sumaron 6 911 en el 2021, mientras que en el 2022 escalaron a 11 372.

En el caso de robos a domicilios pasaron de 8 198 a 8 386, entre ambos años.

Esto se ha traducido en que la gente no prescinda de sus pólizas de seguros y más bien contrate otras de multiriesgo para cubrir sus inmuebles.

Dos víctimas de robo de autos

Esthela B. tiene de un seguro de autos, desde 2021. Adquirió una póliza por moda, pues no había tenido la necesidad de usarlo.

Sin embargo, en 2022 en una visita a sus familiares fue víctima de robo. “Salí, me subí y el auto no prendía. Abrimos el capó y nos percatamos que el cerebro del carro no estaba”.

Ella contactó a su aseguradora e hizo la denuncia, pero no recibió ninguna respuesta. Su auto fue intervenido por la empresa de seguros y lo entregaron completo en 10 días.

Fabián Z (nombre protegido), en cambio, perdió su vehículo. En 2021 se llevaron su auto del exterior de su casa. No contaba con un seguro que lo respalde.

Recuerda que llegó a su hogar y dejó el auto afuera del parqueadero hasta atender una llamada, pero al salir ya no lo encontró. “Pensé que estaba viendo mal, pero mi auto no aparecía”.