Interpelantes deben demostrar que hubo peculado, advierte asambleísta Pedro Velasco

El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, carece de toda argumentación lógica y jurídica.

Así se pronunció el asambleísta Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Fiscalización, en diálogo con “Punto de Orden”.

Velasco lamentó que los impulsadores de la interpelación, digan ahora “que no deben probar que existió peculado”, cuando en su dictamen de admisibilidad, la Corte Constitucional precisamente aprobó ese único supuesto delito, con la necesidad de demostrar que existió.

El legislador recordó que, de acuerdo al Código Penal, peculado es apropiarse de bienes del Estado. Y es imprescindible demostrarlo para una eventual censura y destitución del presidente, pues de lo contrario se violarían todas las garantías jurídicas del país.

Sin embargo, Velasco reconoció que en la Asamblea mandan los votos, y no el respeto al derecho.

Asimismo, lamentó que Johnny Estupiñán, ex gerente de Flopec, se excusara de rendir su testimonio en el Parlamento, pues sus declaraciones son fundamentales para establecer lo que ocurrió.

En su opinión, el argumento de la oposición, de que “es un juicio político y no jurídico”, es absurdo, pues se trata de un proceso que no puede estar aislado de la Constitución y las leyes.

También precisó que no se pueden esgrimir acusaciones sin sustento alguno, como está sucediendo en el juicio político.

A su criterio, las declaraciones de los funcionarios de la Contraloría General del Estado, confirman que no existió el supuesto peculado. Para empezar, el contrato cuestionado corresponde al gobierno de Lenin Moreno, y no al de Lasso. Y además, las observaciones, que son estrictamente administrativas y no penales, desvinculan de culpabilidad a las autoridades actuales.